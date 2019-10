40 tūkst. žaislinių kareivėlių – sužeistiems britų karo veteranams atminti

Šiaurės Anglijos Mančesterio miesto prekybos centre atsirado instaliacija iš 40 tūkst. žaislinių kareivėlių, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria karjerą dėl traumos baigę šalies kariai.Mažyčių žalio plastiko figūrėlių – lygiai tiek, kiek per pastaruosius 20 metų tarnybos metu buvo suluošinta Jungtinės Karalystės karių. Aktyvistai sako, kad tokie žmonės turėtų sulaukti daugiau tiek visuomenės, tiek valdžios pagalbos ir palaikymo.Septyni žaisliniai kareivėliai, pastatyti instaliacijos Mančesterio „Arndale Centre“ prekybos centre priekyje – tikrų karo veteranų, tarnybos metu netekusių galūnių ir patyrusių kitų sunkių traumų, modeliai.Per pastaruosius 20 metų karinė tarnyba suluošino 40 tūkst. britų, kiekvieną dieną šis skaičius tik auga. Dauguma karo veteranų atviri: tokios patirtys jiems kainavo ne tik sveikatą, bet ir turėjo skaudžios įtakos asmeniniam gyvenimui, santykiams su šeima, pareiškime teigia organizacijos „ Help for Heroes “ vadovė Mel Waters.Britų kariai per pastaruosius 20 metų siunčiami į tokias šalis kaip Irakas Afganistanas ir Siera Leonė . „Help for Heroes“ duomenimis, dėl sveikatos problemų per karinę operaciją Afganistane nuo tarnybos buvo atleista daugiau nei 10 tūkst. vyrų ir moterų, nors nuo metu Jungtinės Karalystės ginkluotosios pajėgos šalyje ir nebuvo įsitraukusios į aktyvų konfliktą.