Oficialu: geros žinios tūkstančiams – kai kurios išmokos didės beveik 100 eurų

Keičiamas ir terminas, nuo kurio skaičiuojamos didesnės išmokos. Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos per mėnesį negalės būti mažesnės už 8 BSI dydžius, galiojusius ne praeitą ketvirtį, o praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Gerėja sąlygos asmenims, savanoriškai besigydantiems nuo priklausomybių. Asmenims, kurie savanoriškai gydosi patologinį potraukį į azartinius lošimus, abstinencijos būklę dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sindromą, ligos išmokos mokėjimo tvarka labiau atitiks jų gydymosi poreikius. Tokiems asmenims bus nustatytas ilgesnis ligos išmokos mokėjimo terminas – vietoj 28 kalendorinių dienų ligos išmoka bus mokama 40 kalendorinių dienų. Be to, 40 kalendorinių dienų trukmės ligos išmoką bus galima skaidyti ir gauti du kartus per metus. Asmuo ligos išmoką galės gauti ne tik gydantis stacionare, bet ir dienos stacionare. Pokyčiui reikės apie 300 tūkst. eurų metams, pokytis palies 700 asmenų.