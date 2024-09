Stasys Tumėnas. Ar išsipildys premjerės noras melstis kokybiškam ugdymui?

Ir vėl nuskambėjo šaršalas iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bokštų – iš institucijos, kuri turėtų šviesti, raminti, padėti, kuri naująjį mokslo metų sezoną aukštosiose mokyklose, progimnazijose, gimnazijose privalėtų skatinti pasitikti oriai ir tvariai (juk toks dabar populiarus žodis ir jo semantika). Deja, Lietuvos švietimo bendruomenė jau beveik praradusi viltį, kad bent keletą mėnesių ŠMSM leis gyventi mokykloms ramiai, be stresų, be nesibaigiančių reformų, be desovietizacijos elementų aptarimo mokyklų pavadinimuose. O kaip kitaip, juk net kai kurių dalykų vadovėlių nėra, jie geriausiu atveju pasieks mokyklas gal tik iki Šv. Kalėdų. Ar tai normalu? Ne.