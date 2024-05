Andrius Kubilius. Renkamės charakterį

Tiesą sakant, turiu vėl ir vėl sugrįžti prie tos pačios išvados: baigiantis Prezidento G. Nausėdos kadencijai, aš negaliu įvardyti jokių jo nuveiktų darbų, kokios nors realios pridėtinės vertės, kurią per tą laiką jis pats savo veikla (o ne prisiimdamas Vyriausybės nuopelnus) būtų sugebėjęs sukurti. Tokios pridėtinės vertės nesugebu įvardyti ne tik aš, bet to nesugeba padaryti ir politikos ekspertai (iki šiol nematau tokių besibaigiančios kadencijos vertinimų), to nesugeba padaryti ir pats Prezidentas.