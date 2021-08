Užkalnis. Tebūnie prakeikta parsidavusi žiniasklaida

Jei tik norite užsiauginti kokį nors tvarų ir stiprų populiarumą socialiniuose tinkluose, darbovietės virtuvėje prie kavos ir spurgų ar šiaip kaimynų ir giminių tarpe, nieko nėra paprasčiau. Greičiausiai užsidirbsite taškų, ką nors apstūmę, ypač jeigu ant to dalyko jau stumia visi kiti. Viena išimtis: palikit valdžią ramybėje, nes čia nieko naujo nepasakysite, ten resursas jau išsemtas ir šaudyti į aukas, kurias visi ir taip tvatina tais pačiais žodžiais, nėra produktyvu jūsų populiarumui. Be to, valdžios žmonėms niekas nieko nepavydi, ypač šiais laikais: jie pavargę, laikai sunkūs, galynėjasi su labai sunkiasvorėmis aplinkybėmis ir žmonės vargiai įsivaizduoja kerštą kam nors, kas jau ir taip vos gyvas prislėgtas po gelžbetonio luitu.