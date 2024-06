Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Kiek rinkėjų užtenka demokratijos šventei?

Seniai neteko matyti tokių ramių ir sklandžiai organizuotų rinkimų. Niekas nebandė pirkti balsų, rankioti iš namų neišsiblaiviusių rinkėjų ir vežioti į balsavimo vietas. Kur kas geriau negu per Prezidento rinkimus jautėsi ir rinkimų komisijos – jų patalpose kvepėjo kava ir sumuštiniais, o ne susierzinimu dėl stringančio interneto ryšio ir besiformuojančių rinkėjų eilių. Rinkimai be rinkėjų – tarsi mokykla, kurioje vaikų klegesys netrukdo dirbti mokytojams – atrodo beveik tobulai. Todėl, jeigu pats arba jūsų šeimos narys nekandidatuos rinkimuose, nesate politinės partijos narys ar šiaip aktyvistas, nesidomite politika ir tvirtai nežinote, už ką norite balsuoti, per Seimo rinkimus jums taip pat visai nebūtina eiti iš namų. Ypač, jeigu lis lietus, dar tęsis rudeninių baravykų dygimas arba turėsite svarbesnių reikalų.