Perfrazuojant astronautą N.Armstrongą, arešto orderis vaikų grobikui Putinui – mažas popieriaus lapas nusikaltėliui, bet milžniškas šuolis žmonijai.

Taip, Putino nesuims greitai. Gal išvis niekada nesuims. Bet tai įspaudas. Gėdos dėmė. Kaip lelija ant miledi de Winter peties iš „Trijų muškietininkų“. Visam gyvenimui. Supaisysi, iš kurios pusės dabar pasirodys rusiškas d’Artagnanas – sąlyginis Berija su novičioku išteptais triusikais. O gali ir sortire paskandinti nevidonai.

Hagos arešto orderis – tai Moskovijos caro desakralizacija. Užzombinta liaudis to dar nepagauna, bet bojarinams minčių gali kilti įvairių. Koks tu, bl… caras, jei tave kaip kokį pilkį apstatė raudonomis vėliavėlėmis, medžioja?

Vokietijos teisingumo ministras M.Buschmannas patvirtino: Putinui atvykus į Vokietiją, jis būtų iškart suimtas. Vokietija, Karlsonai. Ta pati, kuri pūtė Putino nordstrymų miglas po to, kai tas užgrobė Krymą ir pusę Donbaso. Kurios vienas ekskancleris dirbo „Gazprom“ gizeliu, o gyva kanclerė Maskvoje buvo gąsdinama šunimis.

Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją pripažįsta 123 šalys, įskaitant Venesuelą, Braziliją, Afganistaną ir Tadžikistaną. JAV ir Ukraina, beje, ne, bet su tom ir taip viskas aišku. Moskovijos fuhreris tapo „nevyjezdnoj“. Žmogumi su įspaudu pase „be teisės palikti šalį“.

Arešto orderis Putinui – ženklas Rusijai. Galingų valstybių lyderiams Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderiai neišrašinėjami. Putinui išrašė.

Išvada – Rusijos reicho niekas nebebijo. Putinas vis dažniau atrodo juokingas. Peza niekus. Antai savo oligarchams porino, kad Europoje nebėr pomidorų, valdžia ropes žmoneliams liepia graužti.

Rusija pastatyta į gretą su al-Gaddafi Libija, al-Bashiro Sudanu ir Gbagbo Dramblio Kaulo Krantu. Taip per didvalstybinį rusų šovinizmą prasiėjo TBT teisėjas P.Hofmański.

Orderis Putinui – tik pradžia ilgo teisinio kelio, kuris privers Rusiją atsakyti už karo nusikaltimus Ukrainoje. Teisėjas P.Hofmanski išrašė pirmuosius du arešto orderius.

Antrasis – vaikų teisių įgaliotinei M.Lvovai-Belovai. Tai jį pakišo fuhrerį dėl Ukrainos vaikų grobimo, deportavimo į Rusiją, prievartinio įvaikinimo ir psichologinio jų teroro. Moskovija bendrą prisipažinimą ištrimitavo per visas propagandines televizijas. Piaras frajerį pražudė.

Naciai Antrojo pasaulinio karo metu grobė Lenkijos vaikus, kad išaugintų juos naciais. Rusija grobė ukrainiečių vaikus, kad paverstų juos rashistais. Kaip į kameras raportavo Lvova-Belova, VladimVladimyčiau, įvykdėm jūsų įsakymą pagrobti ir perauklėti ukrainiečių vaikus, kurie iš pradžių savo himną giedodavo, o dabar jau Rasieją matušką myli. Pu pagyrė Mašą.

Putinas pakartojo nacių ėjimą. Hagos teismas siūlo pakartoti Niurnbergą. Kaip sakė TBT prokuroras K.A.Khanas, negalime leisti, kad su vaikais būtų elgiamasi kaip su karo grobiu.

Kremlius bendrai ir Putinas asmeniškai nebuvo pasirengę tokiam statymų užkėlimui. Kvykčioja, kad Rusija nepripažįsta TBT arešto orderių, maivosi. Ne problema. Miloševičius, sužinojęs apie TBT arešto orderį, irgi maivėsi. Ir Gaddafi nepripažino. O praėjus keliems mėnesiams jau gulėjo griovyje. Poza, kuri kaip šmėkla Putiną persekioja jau dvylika metų.

Vakarai pasiuntė žinią Rusijai, kad daugiau jokių nuolaidų nebus. Su Putinu nesiderės. Išrašius arešto orderį fuhrerio Pu užsakymų stalo langelis užsitrenkė. Grįžti prie 1991 m. Ukrainos sienų nebeužteks. Neišgelbės net sutikimas mokėti reparacijas.

Sankcijų Moskovijai nenuims tol, kol ji Hagai neišduos Putino. Arba neužmuš. Taip rašo „The New York Times“. Tas pats dienraštis, kuris per visą karą kur galėjo, palaikė Rusiją. FSB panorėjus skelbė Kremliaus dezinformacijų įmetimus. Dabar sako, kad šakės Rusijai. Jei tik ji saugos Putino subinę.

Kaip gali klostytis įvykiai po TBT arešto orderių išrašymo?

1. Žinant Putino paranoją, galima laukti rimtų ir svarbiausia nesibaigiančių valymų jo aplinkoje. Galų gale nereikia nė paranojos: Miloševičių į Hagą pridavė savi. Dabar Putinui kiekvienas, kuris ateis į jo bunkerį, bus a priori įtartinas. Ne pati geriausia atmosfera prieš Ukrainos puolimą.

2. Arešto orderis Putinui – preventyvinis smūgis slaptų separatinių derybų su Pu puoselėtojams. Derėtis su karo nusikaltėliu, grobiančiu vaikus? Fu. Nesiderėjimas tapo tarptautinės teisės dalimi.

3. Popiežius Pranciškus, žinoma, ir toliau galės fariziejiškai taukšti, kad ne viskas taip vienareikšmiška šiame kare. Bet dabar tokio tauškimo pasekmės Bažnyčiai ir popiežiaus autoritetui gali būti liūdnesnės nei po masinių pedofilijos skandalų.

R. Valatka Iškart po arešto orderio išrašymo fuhreris Pu surengė atsisveikinimo su Krymu vizitą. Neaplankė pulkų, nežadėjo ginti iki paskutinio tauškalo. Tik užėjo į kažkokią meno mokyklą. Kam? Hitleris buvo dailininkas, o Pu jį kopijuoja.

Ukrainiečių vaikus grobiančio fuhrerio popiežius – ne pats maloniausia titulas sekuliarėjančiame pasaulyje.

4. Teisėjo P.Hofmańskio arešto orderis Putinui užfiksavo, kad rytdienos Kinijos diktatoriaus Xi vizito Maskvoje įvartis įmuštas iš nuošalės ir dar po švilpuko. Teisėjas parodė Xi geltoną kortelę. Atvažiavai pas karo nusikaltėlį, tai žėk ten.

Diktatorių kominternas Pekinas – Maskva – Teheranas tuoj tuoj turėjo būti įformintas. Aną Kominterną 1943 m. formaliai likvidavo Stalinas. Tai buvo JAV lendlizo sąlyga. Iš tiesų tai jis veikė iki pat SSRS imperijos griūties. Dabartinis pats nepasileis net formaliai. Sunaikinti demokratiją žemėje siekia Kinijos komunistai, Kremliaus gebistai ir Irano ajatolos.

Visus juos reikės sutriuškinti. Pirmiausia Ukrainoje. Po to Izraeliui teks spręsti Irano problemą. Galų gale tikriausiai bus mūšis dėl Taivano – JAV ėjimas. Vakarų demokratijos dar pernai įžengė į karų ruožą su diktatorių Kominternu. Arešto orderis Putinui problemos neišsprendė, bet pleištą į diktatorių kominterną bent trumpam įvarė.

Apskritai vis sunkiau nuslėpti, kad Putinui su galva negerai. Oligarchus šiurpino ne tik paistalais apie tai, kad europiečiai ir ropių pristigs. Padainavo nei į tvorą, nei į mietą: „Esu mergaitė dainaitė, šoku ir dainuoju. Aš nepažįstu Lenino, bet myliu jį“, po to pridūrė: „Nežinau apie ką tu kalbi, bet palaikau.“

Ką tik svajojo gauti Nobelio taikos premiją, o dabar pavaro kaip Valkiūnas ar Sirijus-Puidokas. Kadangi pagrindinė fuhrerio žinia oligarchams buvo apie ropes, kažkas taikliai perkūrė rusų pasaką apie ropę pagal Putino padėtį ir mentalinę būklę:

Pradėjo diedas Pu ropę rauti. Rauna traukia, išraut negal. Norėjo bobutę Aliną pasikviesi, ale išsigando: oficialiai tai nevedęs, nieks neturi žinoti, su kuo šurum burum daro. Pagalvojo Pu pasišaukti pagalbon dukrą. Bet irgi nevalna, dukterų tai savom nepripažįsta, „tomis moterimis“ vadina. Su anūkėle tas pats velnias – paslėpta. Žučkos su pele irgi nepasikviesi. Seniai užmigdytos. Asmens saugumo sumetimais.

Taip Pu ropė ir supuvo. Tą pačią dieną, kai paštininkas Pečkinas atnešė voką iš Hagos.