Klausimas: ko trūksta Lietuvos restoranams? Trūksta esminio dalyko. Trūksta Lietuvos skonio. Jo nebuvo daug ir anksčiau, bet dabar susiklostė grėsminga padėtis: aukšto lygio restoranuose nebeliko beveik nieko, kas atvykėliui (jeigu vietiniams neįdomu) pasakotų apie nacionalinę gastronomiją. Yra viena kita išimtis, tarkime, istorinės virtuvės restoranas „Ertlio namas“, bet ji tik patvirtina strateginę taisyklę: lietuviškos fine dining maisto šventovės sparčiai tolsta nuo Lietuvos.

Neseniai vyko Lietuvos TOP 30 restoranų rinkimai. Maisto specialistai balsavo už geriausius. Balsavo už Japoniją, už Meksiką, už Indiją, už Artimuosius Rytus, už Prancūziją. Už Italiją – masiškai. Etniniai restoranai nėra blogai. Kiekviena Europos sostinė kažkiek kvepia egzotika – kiniška, vietnamietiška, stipriai populiarėjančiais Peru aromatais. Etninių restoranų pilna Paryžiuje, Berlyne, Romoje, Madride. Bet, jeigu žiūrėsime į savos ir svetimos virtuvių proporciją, matysime, kad ji ryškiai lieka nacionalinių skonių naudai. Pas mus – atvirkščiai. Lietuviškų maisto produktų nesibaidantys top restoranai tapo ne šiaip absoliučia mažuma, jų praktiškai nebeliko. Žinoma, jeigu neskaičiuosime kurortinės šaltibarščių-cepelinų pigiavos.

Kai kurie super restoranai deklaruoja Lietuvą pro sukąstus dantis, nes girdėjo apie „slow food“ judėjimą, apie vietinės virtuvės renesansą Danijoje ir panašiai. Kai kurie šefai intuityviai supranta: krabai ir omarai, wagyu jautiena ir avokadai nėra tai, kuo reikėtų smarkiai girtis Šiaurės Europoje. Deklaruoja ir čia pat pamiršta savo deklaracijas.

Kai kurie super restoranai deklaruoja Lietuvą pro sukąstus dantis, nes girdėjo apie „slow food“ judėjimą, apie vietinės virtuvės renesansą Danijoje ir panašiai. Kai kurie šefai intuityviai supranta: krabai ir omarai, wagyu jautiena ir avokadai nėra tai, kuo reikėtų smarkiai girtis Šiaurės Europoje. Deklaruoja ir čia pat pamiršta savo deklaracijas. Tarkime, ketvirtas nuo viršaus top restoranas „Nineteen 18“ siūlo: „Pasinerkite į vietos produktų įkvėptą gastronominę skonių kelionę“. Pasineriam. Pirmoje degustacinio meniu pozicijoje išnyra „vietinis“ produktas – „ricotta“, itališkos varškės pavadinimas. Ir toliau: patiekalas „Bulvė“, jame – labai „vietinis“ „guanciale“. Itališkai tai kiaulės pažandė. Bet kas žino, gal ta kiaulė – ne itališka? „Gastronomika“ gamina patiekalą „Elnias“. O elnias iš kur? Ar kliento, kuris gali susimokėti už degustacinį meniu 120 eurų, žvėries kilmė nedomina?

Arba štai vienas TOP 30 lyderių „Džiaugsmas“: nebijo skelbtis „vietinės virtuvės“ restoranu. Valgiaraštyje: Koji jautiena, maskarponės sūris, puskietis ožkos sūris. Hm, gal ta ožka lietuviška? Ar prancūziška? Restoranas „Monai“, aštuntoji vieta. TOP 30 gastro specialistai į savo dešimtuką išrenka restoraną, kuris valgiaraštyje rašo tarsi būtų valgykla, o ne restoranas: „kietasis sūris“. Karvės pieno? Avies? Ožkos? Itališkas parmezanas ar pekorinas? O gal lietuviškas „Džiugas?“ Kiek mėnesių brandintas? Klausimų daug, atsakymų – nė vieno.

Garsių Lietuvos restoranų valgiaraščiuose stiprėja fine dining tendencija: gaminsi lietuviškai, liksi be nieko. Be prestižinio kliento, be prabangių vynų kortos, be galimybių stebinti stebukline ingredientų egzotika. Liksi be restorano. Amen!

Su ta egzotika yra taip: išimkime iš receptūrų penkis produktus, viso labo penkis, ir top valgiaraščiai subyrės. Štai tie penki invaziniai produktai, be kurių Lietuvos aukštojo skonio industrija gyvuoti jau nebepajėgia:

Trumai ir trumų aliejus Chorizo dešra Aštuonkojai Wagyu jautiena Burata sūris



Pastarasis ingredientas – itališkas sūris burrata – tampa, jau tapo nacionalinės virtuvės anekdotu. Ir jis kartojamas tiek fine dining šventovėse, tiek atokiose provincijos užkandinėse. Visur. Su viena „r“ arba su dviem „rr“. Septyni restoranai iš TOP 30 be buratos, matyt, išsyk prarastų iškovotas pozicijas. Išskirtinis atvejis – Vilniaus „Da Antonio“. Na, taip – tai etninis, itališkos virtuvės restoranas. Burata čia lyg ir savo vietoje. Bet ar ne per daug? Aštuonios valgiaraščio pozicijos, aštuoni patiekalai – su burata. Rekordas! Net Italijoje panašų buratologijos koncentratą, kažin, ar pavyktų atrasti.

Turime keistą paradoksą: brangiausius Lietuvos restoranus uzurpavusi burata yra vienas pigiausių sūrių Italijoje.

Ta proga reikėtų aiškiai ir negailestingai priminti: taip, burata yra skanus sūris. Skanus, nes labai riebus. Masinio skonio fiziologija taip sutverta: skanu tai, kas riebu. Todėl grietinėle ir stracciatella (plėšytas sūrio pusgaminis) įdaryta mocarela nėra sūrininkystės šedevras, nėra, kaip pas mus sakoma – sūris „gurmanams“.

Burata netgi nėra gilių Italijos regioninės sūrininkystės tradicijų kaip, tarkime, parmezanas arba pekorinas, arba caciocavallo, arba Fiore Sardo šedevras, kuriuo verta girtis išmaniam restorano klientui. Burata XX amžiaus pradžioje Apulijoje sugalvota netyčia, kaip pieno produktų pertekliaus utilizavimo būdas. Turime keistą paradoksą: brangiausius Lietuvos restoranus uzurpavusi burata yra vienas pigiausių sūrių Italijoje. Ir tą žino visi: mūsų „Maxima“ šį superproduktą siūlo už kuklią 1,59 euro (už 125 gramus) kainą. Masiniam vartojimui tinka. Nes nesudėtingo skonio. O svarbiausiai – nesmirdi kaip kai kurie unikalūs Prancūzijos, Italijos sūriai!

Panašiai yra su trumais. Ką reiškia, jeigu restoranas klientui siūlo jautienos tartarą su „juodaisiais trumais“? Patiekalo kaina – beveik 30 eurų, o 30 eurų šaltajam užkandžiui yra nemaži pinigai Vilniuje, nemaži ir Berlyne, ir Romoje. Tai reiškia, kad restoranas klientą laiko, na, gal ne idiotu, bet neišmaniu klientu – tikrai. Nes paaiškinimas „juodieji trumai“ be jokio paaiškinimo yra du skanūs žodžiai ir tiek. Juodasis Umbrijos? Ar juodasis Perigoro? Pigus vasarinis ar dešimt kartų brangesnis žieminis? Šviežiai tarkuojamas ar konservuotas? O gal šaldytas, nes galimas ir toks variantas?

Šio teksto pabaigoje atsiprašau skaitytojų, kad pereinu prie pasakojimo pirmuoju asmeniu. Nes manau, kad gastronominėje žurnalistikoje „aš“ nėra geras skonis. Na, bet: praėjusią vasarą pagalvojau, kad būtų gerai, jeigu Lietuvoje būtų mažiau, žymiai mažiau aršios pseudoitališkų skonių agresijos. Pramoninių buratų, neaiškios kilmės trumų, karamelinių „balzamikų“.

Jeigu bent trumpai išnyktų įkyrūs invaziniai produktai, atsitiktų štai kas: pamatytume tai, ką turime. Tai, ką praradome, ir tai, ką dar prarasime.

Jeigu bent trumpai išnyktų įkyrūs invaziniai produktai, atsitiktų štai kas: pamatytume tai, ką turime. Tai, ką praradome, ir tai, ką dar prarasime.

Ar yra vilties? Yra. Štai du patiekalai. Pirmas: grikiais ir daržovėmis įdarytas balandėlis ant žydišku stiliumi gaminto daržovių kugelio su šviežių miško grybų padažu ir grietine.

Antras: grikiai, užkepti moliniame inde su miško grybais, daržovėmis, spirgučiais, skaninti čiobreliais su lietuvišku varškės sūriu. Matote? Merkinės restoranas „Šilo kopa“ išgyvena be chorizo, be krabų, be maskarponės. Ir ką? Nieko. Vilties patekti į TOP 30 jis neturi. Nebent nustebintų buratomis ar kitais svetimo skonio bulimijos produktais.