Kęstutis Girnius. Popiežius, karo kaina ir savicenzūra

Ir žurnalistai neturi kuo didžiuotis. Prestižiname leidinyje „The New York Review of Books“ recenzuodamas knygą „The Red Hotel“, kurioje aprašoma, kaip sovietai manipuliavo ir apgaudinėjo užsienio žurnalistus, ypač per Antrąjį Pasaulinį karą, buvęs dienraščio „The Guardian“ vyriausiasis užsienio korespondentas Jonathanas Steele‘as pažymi, kad sovietams pasisekė nuslėpti tiesą, iš dalies dėl žurnalistų savicenzūros.