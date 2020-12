Arūnas Milašius. Nauja pramonės šaka, arba kiek per Kalėdas mokama influenceriams

Influenceriams, arba nuomonės formuotojams aukso era išaušo sulig pandemijos pradžia.

Panašu, kad jei aukso era prasidėjo pavasarį, per pirmą karantiną, tai Kalėdos bus platininės. Rinkoje neslepiama, kad daugumos vertinamų nuomonės formuotojų pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, dvigubėja. Tame nėra nieko nuostabaus. Kiekviena katastrofa ar didelis sukrėtimas skatina ilgalaikius pokyčius. Nesvarbu, ar tai karas, ar pandemija. Šiandien gyvenimas keliasi į internetą.

Be to, influenceriai tampa atskira mūsų pramonės šaka, nes jau šimtai gali gauti labai apčiuopiamas pajamas ar net pragyventi iš to ir žmonės šią veiklą vertina nebe kaip hobį. Jie investuoja vis daugiau laiko ir eurų kurdami savo sekėjų ratą. Sėkmingiausi, kurie derina socialinius tinklus ir tradicinę žiniasklaidą, nes portalai turi nuolatinį ir didelį lankytojų srautą.

Nusprendžiau patikrinti šią teoriją ir pabendrauti su tikrais žaidėjais, ne tais, kurie yra kažką iš kažkur girdėję.

Vienas reklaminis skelbimas Feisbuke gali būti ir 600, ir 1000, ir 2000 plius PVM.

„Mano pardavimai kompleksiniai, per kelis kanalus ir daugelis reklamos sutarčių yra ilgalaikiai susitarimai. Drąsiai galiu pasakyti, kad šios Kalėdos dvigubai grybingesnės už praėjusias, maža to, daugelis ne tik dabar galvoja apie šį mėnesį: daugelis, kas nedažnai būdavo anksčiau, jau sudarinėja susitarimus visiems 2021 metams. Įdomu tai, kad net labai prispausti sektoriai, pvz, restoranai, irgi jau žiuri priekin“, – dėsto Andrius Užkalnis, tačiau neslepia, kad sunkumų patiriantys sektoriai rizikingi, nes prašo atidėti mokėjimus.

Jis įvardina ir sumas. Vienas reklaminis skelbimas Feisbuke gali būti ir 600, ir 1000, ir 2000 plius PVM.

Saugirdas Vaitulionis atviras – kadangi paklausa auga, tai galima ir kainas pakoreguoti. Kalėdiniu periodu beveik visi nuomonės formuotojai kelia kainas. O dėl reklamos gausos, ją atsirenka atidžiau. Dalies pasiūlymų tiesiog atsisakoma. Be to jis neslepia, kad jam ši veikla ir socialiai atsakinga – kai skatina žmones pirkti internetu, tuo pačiu juos skatina ir saugoti save, nebūti ten, kur yra pavojus užsikrėsti.

Kaina priklauso nuo to, kiek konkretaus influencerio įvaizdis organiškas ir susijęs su preke ar paslauga. Nes žmonės perka tik pagal rekomendaciją, kuria tiki.

„Kaina priklauso nuo to, kiek konkretaus influencerio įvaizdis organiškas ir susijęs su preke ar paslauga. Nes žmonės perka tik pagal rekomendaciją, kuria tiki. Jie žino, kad nusimanau apie maistą, keliones ir kvepalus. Bet kompiuterius reklamuoti man sunkiai sektųsi. Ten reikėtų krūto geimerio“, – aiškina A. Užkalnis ir džiaugiasi tuo, jog žinomos bendrovės reikalauja skaidrumo. Reklamos žymėtos, jokių vaikiškų slapstymusi, kaip anksčiau daug kam būdavo.

Nenorėjęs pavardės skelbti kitas nuomonės formuotojas, pats užsiimantis ne tik savo, bet ir kolegų reklamos pardavimais, atviravo, kad dabar pagrindinė valiuta – žmogaus žinomumas ir reputacija. Sekėjų skaičiai, kurie dažnai būna „nupiešti“, reikšmingi, tačiau ne pagal juos formuojamos sumos, kurios nugula sąskaitoje.

Pas mus gali puikiai parduoti žmogus, kuris turi, pavyzdžiui, 20 tūkst. sekėjų Feisbuke ir 100 tūkst. sekėjų Yuotube. Jei yra dar žinomas veidas ir Instagrame, tai už vieną reklaminį pranešimą galima gauti 700–900 eurų. Tokie postai per savaitę gali būti trys. Tai vidutinio lygmens nuomonės formuotojo pasiekimai.

Brangiausiai vertinamas Naglis Bierancas, Karolina Meschino, Yuotube kanalo savininkas Paul De Miko. Jiems mokamos triženklės sumos.

„Priklauso nuo prekės ženklo, kuris tau siūlo bendradarbiauti. Jei tai pasaulinė korporacija, tai už vieną postą gali gauti po 2 tūkst. eurų, o už dalyvavimą televizijos reklamoje gali pasiūlyti 10 tūkst. eurų“, – dėlioja rinkos žinovas.

Vidutinis lygmuo, žmonėms, kurių Feisbuke sekėjų apie 50 tūkst. ir pakankamai gera reputacija, už reklaminį pranešimą gali gauti 400 eurų. Tačiau svarbu aktyvi auditorija. Jei turėsi 100 tūkst. sekėjų ir kanalas bus miręs – jame nebus diskusijų ir reakcijų į pranešimus – būsi niekam neįdomus.

Eksperto vertinimu, iš savo veiklos savo socialiniuose tinkluose Lietuvoje sočiai gyventi gali bent 100 žmonių. Tačiau paprastai žvaigždės neapsiriboja vien tik reklama. Kuria savo parduotuves. Tai kur kas pelningiau nei reklamuoti svetimas. Tuo keliu nuėjo Natalija Bunkė, Karolina Meschino.

Jei vertinsime kalbas, kad influenceriai pakeis reklamos rinkoje tradicinę internetinę žiniasklaidą –nemanau. Tai bus dar viena forma, dažnai dirbant kartu, nes portalai turi tai, ko paprastai neturi atskiri autoriai – milžiniškus ir nuolatinius lankytojų srautus ir gigantiškus turinio kiekius. Tačiau atskiriems piliečiams tai tikrai aukso kasyklos.

