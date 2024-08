Arūnas Kumpis. Sudža versus Pokrovskas

Apie ketvirtą ryto pabundu nuo kaimynų šuns kaukimo. Nepasiduodu, vis dar bandau užmigti, panaudoju net ausų kamštukus. Nepadeda. Dar kurį laiką pasikankinęs, keliuosi ir lipu per kaimynų tvorą pasikalbėti su tuo žvėrimi. Didžiulis sulysęs vilkšunis nekreipia į mane dėmesio nei kol lipu per tvorą, nei kai jau visai priartėju prie jo. Šalia stovi pusiau pripildytas kibiras vandens, tačiau jokio maisto nematyti. Prieinu arčiau, bandau susidraugauti ir išlaisvinti vargšą nuo grandinės, tačiau, man tik prisilietus prie jo antkaklio, šis ima šiepti dantis ir staiga puola mane. Laiku atšoku atgal ir tik įsitempusi grandinė jį sustabdo. „Gerai, nenori, kaip sau nori“ – tariu ir grįžtu atgal į savo „chatą“. Iš trilitrinio stiklainio (taip Ukrainoje konservuojami lašiniai) traukiu kelis gabalus lašinių ir nešu juos savo nepatikliam draugui. Permetus lašinius per tvorą, šis vis dar piktai debsodamas į mane, ima juos iš lėto kramsnoti. Aš tuo tarpu grįžtu į savo guolį ir bandau dar kiek numigti.