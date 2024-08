Arūnas Kumpis. Dar kartą apie dronus mūšio lauke

Ką tik grįžau iš savo eilinės trijų parų trukmės pamainos pozicijose vienoje iš šiuo metu karščiausių Pokrovsko fronto atkarpų. Per šį laiką, mūsų FPV komanda turėjo 54 kovinius išskridimus iš kurių 37 (apie 70 proc.) buvo sėkmingi. Mes, žinoma, naudojome visas šiuo metu žinomas technines naujoves. Be to, pagrindinis mūsų pilotas turi virš tūkstančio kovinių skrydžių patirtį ir net aš, su savo keliais išskridimais, nesugebėjau sugadinti jo statistikos.