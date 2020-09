Neteisingai lygina virusų protrūkius, neva SARS pandemija buvo tokia pati, tik niekas nepanikavo

Dabartinė pandemija nėra jokia naujiena. SARS protrūkis buvo toks pat, tik niekas nepanikavo.

„Visa tai jau ne kartą buvo. Ir be jokios panikos“, – skelbiama po nuotrauka esančiame rusiškame prieraše. Nuotrauka pasidalinęs lietuvis priduria ir sako komentarą, nurodydamas, kad pasidalinta nuotrauka skirta „Manantiems, jog turime negirdėtą-neregėtą "pandemiją".“

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Tokiais komentarais siekiama įrodyti, kad dabar pasaulyje vykstanti sveikatos krizė nėra jokia naujiena, juk dar 2003 metais žmonės kovojo su koronavirusu.

Ar nuotrauka – tikra?

Taip, toks laikraščio numeris su jame matomu straipsniu, kurio antraštė, išvertus į lietuvių kalbą, skelbia „Koronavirusas išlieka agresyvus“, iš tiesų egzistuoja. Rusijos Federacijos Sveikatos apsaugos ministerijos Pulmonologijos tyrimų instituto direktoriaus Aleksandro Čučalino skiltyje parašytame straipsnyje kalbama apie 2003 metais siautėjusį koronavirusą SARS (skenuotą pilną straipsnio versiją galima rasti čia).

Tokios originalios nuotraukos pasidalinimas kelia dvejopą pavojų – tinkamai nepaaiškinus, kokiame kontekste nuotrauka panaudota, kyla rizika, kad žmonės, nežinantys apie SARS viruso protrūkį ir (arba) nežinantys, kad SARS taip pat priklauso koronavirusų šeimai, gali pagalvoti, kad naujasis koronavirusas nebuvo atrastas 2019 metais – juk apie tai rašoma jau 2003 metais išspausdintame laikraštyje. Tai gali tapti penu sąmokslo teorijų meistrams, tvirtinantiems, kad pandemija – tik tyčia paspęsti spąstai.

Tačiau, netgi jeigu tokia sąsaja nuotrauką matančiam skaitytojui nekyla, SARS viruso protrūkio lyginimas su paskelbta naujojo koronaviruso pandemija nėra teisingas.

Kodėl SARS viruso protrūkis greitai baigėsi ir pasaulio nereikėjo uždaryti?

Sakantys, esą dabar pasaulyje vykstanti pandemija nėra unikalus reiškinys ir lyginantys ją su SARS viruso protrūkiu 2003-iaisiais yra neteisūs. Nors, kaip rašoma „Elsevier Public Health Emergency Collection“ žurnale išspausdintame moksliniame straipsnyje, mirtingumas nuo SARS viruso (9,5 proc.) buvo kelis kartus didesnis nei nuo naujojo koronaviruso (birželio mėn. vertinimu – 2,3 proc.), svarbu pažymėti tai, kad naujasis koronavirusas, sukeliantis COVID-19, yra žymiai labiau užkrečiamas, nei SARS.

Be to, skiriasi ir viruso perdavimo būdai. Naująjį koronavirusą kitam žmogui gali perduoti net simptomų nejaučiantis sergantysis, todėl susekti viruso plitimo kelius tampa labai sudėtinga. SARS plitimas, tuo tarpu, nebuvo toks lengvas. Šis mažiau užkrečiamas virusas plito tarp itin artimą kontaktą turinčių žmonių – šeimos narių, gydytojų ir pacientų, be to, žmogus nebūdavo užkrečiamas iki kol pats nepajusdavo turįs viruso simptomų. Pajutę simptomus žmonės (o jie buvo juntami jau praėjus 2 – 3 dienoms po užsikrėtimo) likdavo namuose arba keliaudavo į gydymo įstaigas, todėl viruso plitimą suvaldyti buvo lengviau.

Vasario 8 dieną atnaujintas grafikas iliustruoja eksponentinę naujojo koronaviruso augimo kreivę ankstyvoje viruso plitimo stadijoje. Iš kreivės matyti, kaip sparčiai pasaulyje plito naujasis koronavirusas ir kiti koronavirusai – SARS ir MERS.

Naujojo koronaviruso, SARS ir MERS plitimas © Ekrano nuotr.

SARS viruso protrūkis kartais vadinamas pirmąja XXI amžiaus pandemija. Per palyginti trumpą gyvavimo laiką – aštuonis mėnesius, nuo 2002 metų lapkričio iki 2003 metų liepos – virusu užsikrėtė 8098 žmonės 26-iose šalyse ir 774 iš jų mirė. Vis dėlto, didysis protrūkis buvo fiksuojamas Azijos šalyse, kur imtasi panašių atsargumo priemonių, kaip ir šiemet, plintant naujajam koronavirusui – reikalauta nešioti kaukes, žmonėms bekontakčiais termometrais buvo matuojama temperatūra, simptomus pajutusiems reikėjo laikytis karantino režimo.

Šių priemonių ir bendro darbo tarp medikų ir viso pasaulio mokslininkų pakako virusui sutramdyti. Kadangi užkrėsti kitus galėjo tik simptomus jaučiantys ligoniai, nebuvo sudėtinga juos atskirti nuo kitų ir atsekti jų kontaktus. Šios pastangos ir paties viruso bruožai lėmė, kad SARS protrūkis tęsėsi pakankamai neilgai ir galiausiai originalus SARS virusas išnyko.

Dėl kitokių naujojo koronaviruso charakteristikų šiuo metu pasaulyje vykstantis viruso protrūkis yra kitoks – nors mažiau mirtinas, jį sunkiau suvaldyti, identifikuoti sergančius asmenis. Dėl šių priežasčių klaidinga tvirtinti, kad dabartinė pandemija tėra viena iš daugelio ir kad pasaulyje kilusi panika yra nepagrįsta. Skirtingos virusų savybės lemia skirtingus kovos su jais būdus, todėl tai, kas pasitvirtino siekiant įveikti SARS, nebūtinai pasitvirtins kovoje su naujuoju koronavirusu.

Pasidalintą laikraščio iškarpą papildo migloti klaidinantys komentarai, tačiau nėra paaiškinamas kontekstas, reikalingas, siekiant blaiviai įvertinti virusų protrūkių panašumus ir skirtumus.