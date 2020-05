Karantino priešininkas susiejo Hitlerį, Obamą, Merkel, May ir Grybauskaitę: dalijasi šimtai

Trys jaunos besišypsančios moterys: kairėje – būsimoji Vokietijos kanclerė A. Merkel ir jos draugės. Kas jos? Po to, kai „Time“ dar 2015-siais paviešino kanclerės jaunystės nuotraukas, anglakalbiuose interneto puslapiuose, ypač sąmokslo teoretikų svetainėse ėmė plisti montažas.

Jame vaizduojamos trys politikės, o šalia – nespalvota nuotrauka su trimis jaunomis moterimis, darant prielaidą, kad jos visos pažįstamos nuo 8-ojo dešimtmečio, o tai esą reiškia didelio slapto pasaulinio sąmokslo egzistavimą. Tuo metu – 2015-2018 metais, kai ėmė plisti ši nuotrauka, D. Grybauskaitė ir Th. May dar buvo savo šalių vadovės, o A. Merkel tebėra Vokietijos lyderė.

Vis išnyrantis montažas, kuriame lyginamos trijų šalių vadovės jau buvo paneigtas prieš du metus

JAV faktų tikrintojų „Snopes“ – originalioje nuotraukoje iš tikrųjų pavaizduota Naujuosius metus švenčianti A. Merkel su draugėmis, tačiau pastarosios – ne Th. May ir ne D. Grybauskaitė, kurios jaunystėje atrodė kiek kitaip.

Vis dėlto paneigimai nesutrukdė šiam montažui įgauti naują kvėpavimą koronaviruso pandemijos metu. Prieš karantiną kovojantis pasaulinis pseudoanarchistinis, antiglobalistinis Qanon judėjimas nuolat pabrėžia, kad esą egzistuoja iliuminačių, Naujosios pasaulio tvarkos ir kitų slaptų susibūrimų bei organizacijų, pasaulio lyderius vienijančių darinių sąmokslas.

Jo dalis neva ir buvo koronaviruso pandemija, siekiant žmones uždaryti namuose, taikant griežtas karantino priemones, verčiant juos dėvėti kaukes, o vėliau ir skiepyti – tam besipriešinantys Qanon gerbėjai ištraukė ne šiaip A. Merkel jaunystės nuotrauką, bet supynė ją iškart su keliomis fantastiškai skambančiomis sąmokslo teorijomis.

Gegužės 27-ąją liūdnai pagarsėjusioje sąmokslo teoretikų grupėje UNFOLLOW 15 min.lt buvo įkeltas vartotojo Qanon John įrašas. Lietuviškoje grupėje juo pasidalijo ne ypač daug vartotojų – vos keliolika, o ir pati įrašą įkėlusi autorė teisinosi „tik pasidalinusi, ką rado amerikiečių grupėje“.

Per kelias sąmokslo teoretikų grupes plintančių įrašų autorius – Qanon John neslepia esąs karantino priešininkas, kuris neigia pandemiją, yra Donaldo Trumpo rėmėjas ir atvirkščiai – nekenčia D. Trumpo vis dar kaltinamo B. Obamos.

© Twitter nuotr.

Pastarasis buvęs JAV prezidentas ir tapo Qanono Johno taikiniu jo įraše – esą B. Obama yra ne kas kitas, o Nacistinės Vokietijos lyderio Adolfo Hitlerio anūkas. Bet toliau – dar gražiau, mat A. Merkel, Th. May ir D. Grybauskaitė neva yra to paties A. Hitlerio ir jo žmonos Evos Braun dukros, kurias į Argentiną slaptą pasprukęs A. Hitleris išsiuntė į Vokietiją. O kadangi A. Hitleris, anot Qanano Johno, suprantama, buvo garsios Rotchildų giminės palikuonis, taigi, kartu ir iliuminatis, B. Obamos tetos – A. Merkel, Th. May ir D. Grybauskaitė yra slapto iliuminačių plano dalis.

Tokiu įrašu pasidalijo mažiausiai 415 žmonių, jis sulaukė per 180, daugiausiai palaikančių komentarų, o peržiūrėtas buvo 36 tūkst. kartų.

„Kai kurios tiesos yra keistesnės už romanus. Žinau, kad iliuminačių kraujo linijos teka giliai visame pasaulyje ir jie dauginasi tarpusavyje, siekdami išlaikyti valdžią. Visada maniau, kaip keistai atrodė, kai Angela Merkel pabučiavo Obamą“

„Barry Obama Hitleris. Barry yra Hitlerio anūkas. Jo tetos – Angela Merkel Theresa May ir Dalia Grybauskaitė. Pelkė gili“

„Hitleris nemirė bunkeryje 1944 metais. Tai buvo jo tarnas ir dubleris. Jis pats paspruko į Argentiną kartu su kitais esesininkais, kuris jis nugyveno ilgą gyvenimą iki mirties autoįvykio metu 1957 metais. Eva Braun keliavo kartu su judviejų dukra Ann, gimusia 1942 metais. Argentinoje Adolfas ir Eva susilaukė dar trijų dukrų, kurios buvo pervežtos į tėvynę, į Vokietiją. Jų vardai – Angela, Theresa ir Dalia“

„Po Hitlerio mirties Eva Braun pasikeitė vardą į Madelyn Lee Payne ir su dukra persikėlė į JAV. Ji ištekėjo už Stanley Dunham ir tapo Madelyn Dunham. Ann tapo Stanley Ann Dunham. Ann buvo 19-a, kai ji pastojo. Kenijoje ji susilaukė sūnaus Barry“

Sąmokslo teoretikams JAV išties daug metų kėlė B. Obamos biografijos faktai, ypač jo gimimo vieta, ryšiai su pasaulio galingaisiais. Ir nors sąmokslo teorijas kiek pritildė tiek Baltieji rūmai, tiek žiniasklaida, tai įtikino ne visus.

Juo labiau, kad bendrą kalbą randantys sąmokslo teoretikai dažnai kartoja jau kelis dešimtmečius sklandančią, tačiau niekada neįrodytą sąmoklso teoriją apie tai, kad A. Hitleris nenusišovė Berlyne įkurtame bunkeryje 1945-ųjų balandžio 30-ąją (o ne 1944, kaip rašo Qanonas Johnas), o sugebėjo pabėgti į Argentiną. Be to, tokios teorijos jau ne kartą buvo paneigtos.

Vis dėlto A. Hitlerio ir B. Obamos ryšys ir juo labiau sąsajos su pastoriaus šeimoje Hamburge gimusia ir Rytų Vokietijoje užaugusia A. Merkel, Ystborne gimusia Th. May arba Vilniuje gimusia D. Grybauskaite yra visiški pramanai.

