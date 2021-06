Komentatorius, pareiškęs, esą JAV senatoriai pranešė, kad naujasis koronavirusas yra apgaulė, o Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) bei farmacijos kampanijos turės už tai atsakyti, pasidalino spaudos konferencijos vaizdo įrašu. Konferencijoje, kurią surengė JAV respublikonų senatorė Marsha Blackburn, kalbėta apie tai, kad „Facebook“, „Youtube“, „Twitter“ ir kitos didžiosios technologijų įmonės slepia tam tikrą informaciją apie COVID-19 kilmę, neįsileisdamos interpretacijų, kurios galbūt būtų padėjusios išsiaiškinti tiesą anksčiau. Konferencijoje taip pat skambėjo aštri kritika JAV užkrečiamųjų ligų specialistui Anthony Fauci, taip pat rūpestis, kad didžiosios kampanijos įgijo tiek galios, kad užblokavo net buvusį JAV vadovą Donaldą Trumpą.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Šioje spaudos konferencijoje pasisakė ir kiti respublikonų partijai priklausantys senatoriai – Rogeris Wickeris, Mikeas Braunas, Ronas Johnsonas ir Rogeris Marshallas,

Taigi, negalima teigti, kad tai yra viso JAV senato ištransliuota žinutė, nes JAV iš viso dirba 100 išrinktųjų senatorių. Vadinasi, spaudos konferencijoje apie didžiųjų technologijų korporacijų taikomą cenzūrą pasisakė tik 6 proc. visų senatorių.

Be to, išklausius konferencijos vaizdo įrašą akivaizdu, kad nieko panašaus, ką nurodė vaizdo įrašu pasidalinęs asmuo, joje nesakoma.

Pagrindinės respublikonų senatorių surengtos spaudos konferencijos tezės:

Didžiosios technologijų kampanijos slėpė hipotezes apie COVID-19 kilmę ir todėl padarė žalą tyrimui;

Reikia skirti daugiau dėmesio versijai, kad SARS-Cov-2 virusas kilo Uhano laboratorijoje ir reikalauti atsakomybės iš Kinijos;

Didžiosios technologijų korporacijos neskelbė informacijos, kad Kinija remia PSO;

Buvo slepiama informacija apie egzistuojančius COVID-19 gydymo būdus;

Technologijų kampanijos įgijo per daug galios, todėl drįso užblokuoti net buvusio JAV vadovo Donaldo Trumpo paskyras.

Vis dėlto, nors konferencijos metu buvo pažerta kontraversiškų teiginių ir reikalauta žiniasklaidos atstovų ir didžiųjų technologijų įmonių atsakomybės, nė vienas pasisakęs senatorius neteigė, kad naujasis koronavirusas yra melas. Atvirkščiai, visi pasisakiusieji skyrė daug dėmesio viruso kilmės klausimams, taigi, jau vien tai rodo, jog nė vienas iš jų neneigė viruso egzistavimo.

Netiesa ir tai, kad respublikonų senatoriai, kalbėję žurnalistams, reikalavo farmacijos kampanijų ir PSO atsakomybės už nusikaltimus žmonijai. Farmacijos kampanijos konferencijoje apskritai nebuvo paminėtos, o apie PSO pasakyta, jog „Youtube“ anksčiau buvo paskelbusi, kad cenzūruos bet kokį turinį, kuris prieštaraus Pekino vadovaujamai ir kinų finansuojamai Pasaulio sveikatos organizacijai“.

Remiantis šia informacija, „Melo detektorius“ vertina interpretacijas, esą JAV senatoriai paskelbė, jog naujasis koronavirusas yra melas, o PSO bei farmacijos kampanijos turės atsakyti už nusikaltimus žmonijai, kaip melagingas. Spaudos konferencijoje, kurią surengė JAV respublikonų senatorė Marsha Blackburn ir kurioje be jos pasisakė dar 5 respublikonų senatoriai, tokios tezės nebuvo išsakytos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad konferencijoje kalbėjo tik 6 proc. visų išrinktųjų JAV senatorių netikslu skelbti, kad tai – viso JAV senato žinutė.