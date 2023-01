Teiginiai



„JK vyriausybė: šimtai tūkstančių britų miršta dėl COVID skiepų“, – tokia antraštė pasirodė portale paranormal.lt (čia). O straipsnyje teigiama, kad „JK vyriausybės informatorius patvirtino, kad nuo COVID-19 vakcinų įdiegimo mirė šimtai tūkstančių britų. <...> oficialūs JK COVID mirtingumo duomenys atskleidžia, kad dėl eksperimentinių mRNA skiepų kiekvieną savaitę miršta daugiau nei 1 000 žmonių“.



Verdiktas



Visi šie teiginiai yra melas, nes išaugęs mirčių Jungtinėje Karalystėje skaičius niekaip nesusijęs su COVID-19 vakcinomis. Priešingai, skaičiuojama, kad jos padėjo išsaugoti apie 130 tūkst. gyvybių.



Melo detektoriaus komentaras



JK vyriausybės informatoriumi portalo paranormal.lt straipsnyje įvardijamas James Wellsas, kuris yra dirbęs JK prekybos komandos vadovu Nacionaliniame statistikos biure, tačiau šias pareigas paliko dar 2019 metais. Savo pasvarstymais, jog dėl išaugusio mirtingumo JK kaltos vakcinos nuo koronaviruso ir tam esą pakanka įrodymų, jis pasidalijo televizijoje „GB News“, kuri yra vertinama kaip abejotinas šaltinis dėl sąmokslo teorijų ir pseudomokslo sklaidos.

Tiesa ta, jog mirtingumas JK tikrai išaugo. BBC skelbia, kad 2022 m. JK buvo užregistruota daugiau nei 650 000 mirčių – 9 proc. daugiau nei 2019 m. ir tai yra vienas didžiausių mirčių skaičius per pastaruosius 50 metų, išskyrus pandemijos metus.

Tačiau nėra jokių įrodymų, kad mirtingumas išaugo dėl COVID-19 skiepų, o kaip viena priežasčių nurodoma skubios pagalbos krizė.

2023 m. sausio 1 d. Karališkojo skubios medicinos koledžo prezidentas Adrianas Boyle'as žiniasklaidai teigė, kad skubios pagalbos krizė gali sukelti „300–500 mirčių per savaitę“.

Pavyzdžiui, lapkritį greitosios pagalbos automobiliui Anglijoje prireikė vidutiniškai 48 minučių, kad sureaguotų į įtariamą širdies priepuolį ar insultą, kai tikslinė reakcija turėtų būti 18 minučių.

Be to, nustatyta, jog mirtingumas JK padidėjo ir dėl COVID-19 ligos pasekmių. Įvairiais moksliniais tyrimais įrodyta, kad žmonės dažniau patiria širdies problemų ir insultų praėjus savaitėms ir mėnesiams po užsikrėtimo koronavirusu. Pabrėžiama ir tai, kad įtakos mirtingumui turi tai, kad daugelis žmonių per pandemijos piką neatvyko pasitikrinti ir jiems nebuvo suteiktos planinės medicinos paslaugos.

Anot BBC, tai, kad išaugęs mirtingumas JK niekaip nesusijęs su COVID-19 vakcinomis, įrodo ir skaičiai – nagrinėjant mirčių nuo visų priežasčių skaičių iki 2022 m. birželio, matyti, kad neskiepyti žmonės mirė dažniau nei paskiepyti.

Mirčių dėl COVID-19 vakcinos nėra patvirtinusi ir JK Vaistų ir sveiktos priežiūros produktų reguliavimo tarnyba (MHRA), kuri registruoja pranešimus apie nepageidaujamą COVID-19 vakcinų poveikį.

MHRA nurodo, kad nuo vakcinacijos pradžios 2020 m. gruodį gavo 857 pranešimus apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, susijusias su abiem „Pfizer/BioNTech“ vakcinomis, kai pacientas mirė po vakcinacijos, analogiškus 1 334 pranešimus apie vakciną „AstraZeneca“, 111 pranešimus apie „Moderną“. Tačiau pabrėžiama, kad pranešimas apie mirtį nebūtinai reiškia, kad ją sukėlė vakcina, o tik pranešėjas įtaria, kad taip galėjo būti.

„Didėjant sušvirkštų vakcinos dozių skaičiui, daugėjo pranešimų apie mirtis. Tačiau tai nereiškia, kad yra ryšys tarp vakcinacijos ir praneštų mirčių. JK sveikatos apsaugos agentūra anksčiau analizavo tiesioginį ir netiesioginį skiepijimo programos poveikį infekcijoms ir mirtingumui. Apskaičiuota, kad iki 2021 m. rugsėjo 26 d. JK vakcinacijos programa užkirto kelią 23,9–24,3 mln. infekcijų ir 123 600–131 300 mirčių“, – savo ataskaitoje teigia MHRA.