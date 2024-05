Ar Vokietijos valdžia tikrai pareiškė, kad COVID-19 pandemijos nebuvo

Roberto Kocho institutas (RKI), kuris yra nacionalinis Vokietijos visuomenės sveikatos institutas, priminė, kad Vokietijoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, apsaugos nuo infekcijų priemonių imtasi anksti, antraip daug žmonių būtų užsikrėtę per labai trumpą laiką. Nepaisant to, per trejus 2020, 2021 ir 2022 pandemijos metus RKI Vokietijoje užregistravo daugiau nei 37 milijonus laboratoriškai patvirtintų infekcijų, o apie 161 500 žmonių mirė dėl COVID-19 ligos (čia).