Teiginys

Įraše teigiama, kad G. Thunberg prieš penkerius metus birželio 21 d. išpranašavo pasaulio pabaigą, jei nenustosime deginti iškastinio kuro.

Verdiktas

Melas. G. Thunberg savo „Twitter“ įraše neteigė, kad pasaulis pabaiga bus po 5 metų.

Melo detektoriaus komentaras

„Twitter“ įraše, kuris dabar jau ištrintas, G. Thunberg rašė: „Garsus klimato mokslininkas perspėja, kad klimato kaita sunaikins visą žmoniją, nebent per ateinančius penkerius metus nustosime naudoti iškastinį kurą“ (angl.: A top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unless we stop using fossil fuels over the next five years).

Originaliame G. Thunberg įraše taip pat pridėtas jau ištrintas straipsnis, kuriame cituojama Harvardo universiteto atmosferinės chemijos mokslininko James Anderson kalba. G. Thunberg įrašas – tiesiog pirmasis šio straipsnio sakinys.

Nei straipsnyje, nei „Twitter“ įraše nebuvo teigiama, kad pasaulio pabaiga bus po penkerių metų. Svarbu paminėti ir tai, kad J. Anderson taip pat yra viešai pareiškęs, kad šis straipsnis, kuriame jis buvo cituojamas, tinkamai neatspindi jo minčių.

Jis teigė, kad dalis, kurioje teigiama, kad „bus sunaikinta visa žmonija“ – nebuvo jo mintis, o pridėta straipsnio autorių. Galima daryti prielaidą, kad todėl, tiek straipsnis, tiek „Twitter“ įrašai galėjo būti ištrinti.