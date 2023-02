Teiginiai



EMA (Europos vaistų agentūra – Red.) patvirtinus vaikams skirtą COVID-19 vakciną, jų mirčių skaičius Europoje išaugo 1580 proc. (ČIA).



Verdiktas



Toks teiginys yra melas. Organizacija EuroMOMO, kurios duomenimis ir remiasi melagienų skleidėjai, išaiškino, kad statistika buvo iškraipyta. Kitaip tariant, EuroMOMO mirtingumo stebėjimo sistema iš tikrųjų nenustatė daugiau mirčių tarp 0–14 metų amžiaus vaikų per COVID-19 pandemiją nei laikotarpiu prieš ją.



Melo detektoriaus komentaras



Dezinformaciją apie COVID-19 vakcinas nuolat skleidžiančiuose portaluose pasirodė žinia, kad nuo tada, kai EMA 2021 m. gegužę patvirtino COVID-19 vakciną 12-15 metų vaikams, o vos po kelių mėnesių – ir 5-11 metų vaikams, gerokai padaugėjo perteklinių vaikų mirčių.

Teigiama, kad remiantis EuroMOMO duomenimis, nuo 2021 m. 22 savaitės (gegužės) iki 2022 m. 52 savaitės (gruodžio) buvo užregistruotas stulbinantis 1953 mirčių perteklius o tai yra 1580 proc. daugiau, palyginti su laikotarpiu tarp 2019 m. gegužės ir 2020 m. gruodžio.

Tačiau EuroMOMO neseniai pateikė išaiškinimą, jog statistiniai duomenys buvo neteisingai interpretuoti, o perteklinis vaikų mirčių skaičius, kai buvo patvirtinta COVID-19 vakcina vaikams, nepadidėjo.

EuroMOMO perteklinį mirtingumą apskaičiuoja kiekvieną savaitę kaip skirtumą tarp pastebėto mirčių skaičiaus ir numatomo mirčių skaičiaus (bazinio lygio). Tačiau dėl netikėto ir įvairaus mirtingumo, patirto per COVID-19 pandemiją, į EuroMOMO perteklinio mirčių skaičiaus įvertinimą neįtraukiami duomenys nuo 2020 m. ir vėlesniais metais, nes šie duomenys iškraipytų apskaičiuotą pradinio mirčių skaičiaus lygį.

Todėl EuroMOMO nurodo, kad pateikiami duomenys šiuo metu neturėtų būti laikomi patikimais ir turi būti interpretuojami labai atsargiai.

Atskirai EuroMOMO aotarė ir mirtingumą 0–14 metų amžiaus grupėje. Europos šalyse prieš COVID-19 pandemiją mirtingumas šioje amžiaus grupėje buvo sumažėjęs, per savaitę vidutiniškai mirė 361 žmogus.

„COVID-19 pandemijos metu nuo 2020 m. 1 savaitės iki 2021 m. 21 savaitės mirė vidutiniškai 326 vaikai per savaitę, o kitu laikotarpiu nuo 2021 m. 22 savaitės iki 2022 m. 40 savaitės užfiksuotos 345 mirtys per savaitę, o abu šie skaičiai yra mažesni už 361 mirties per savaitę vidurkį, stebėtą laikotarpiu iki COVID-19 pandemijos (nuo 2018 m. 1 savaitės iki 2019 m. 52 savaitės). Kitaip tariant, EuroMOMO mirtingumo stebėjimo sistema iš tikrųjų nenustato daugiau mirčių tarp 0–14 metų amžiaus per COVID-19 pandemiją nei laikotarpiu prieš COVID-19 pandemiją“, – teigiama EuroMOMO pateiktoje informacijoje.

Susieti tariamai išaugusį vaikų mirčių skaičių ir COVID-19 vakcinų naudojimą taip pat yra neteisinga, nes jokiais tyrimais nenustatyta, kad paskiepyti žmonės dažniau miršta, palyginti su neskiepytais žmonėmis.