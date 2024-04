Ar Navalno našlė turi priklausomybę alkoholiui?

Juose teigiama, kad nuolatinis J. Navalnajos girtavimas sukėlė kivirčą su dukra Daria, kuri nerimavo dėl motinos ir jos elgesio pasekmių šeimos įvaizdžiui. Be to, esą Vakarų lyderiai dėl to, kad J. Navalnaja yra priklausoma nuo alkoholio, galvoja apie nesisteminės Rusijos opozicijos lyderio pakeitimą. Nurodoma, kad tiek apie tariamą našlės priklausomybę, tiek apie Vakarų požiūrį į ją praneša J. Navalnajos aplinkoje esantys šaltiniai.