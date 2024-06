Ar Europos Sąjunga uždraus remontuoti senesnius nei 15 metų automobilius?

Vis dėlto, socialinių tinklų vartotojų nerimą dėl to, ar teks atsisveikinti su senesnėmis nei 15 metų transporto priemonėmis, pakurstė neteisingai interpretuota to paties priedų rinkinio B dalis, kurioje nurodomi papildomi argumentai, siekiant įrodyti, kad transporto priemonė nebėra tinkama naudoti. Šio punkto c dalyje rašoma, kad vienu tokių argumentų galėtų būti faktas, kad automobiliui nebuvo atlikta reikiama nacionalinė techninė apžiūra daugiau nei dvejus metus nuo tos dienos, kai šią apžiūrą reikėjo atlikti paskutinį kartą. Tačiau ir šiame punkte neįvardijamas konkretus transporto priemonės amžius, be to, jis įrašytas į papildomų argumentų sąrašą.