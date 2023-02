Apie milijardierių Gatesą sukūrė sąmokslo teoriją: meluoja ir apie COVID-19 vakcinas, ir apie akcijų pardavimą

Teiginiai

Billas Gatesas pardavė „BioNTech“ akcijas – po to jis paskelbė, kad COVID-19 vakcinos yra neveiksmingos. Tokia informacija platinama tiek Lietuvos (čia), tiek užsienio (čia) portaluose.

Verdiktas

Teiginys, kad B. Gatesas paskelbė, jog COVID-19 vakcinos yra neveiksmingos yra melas, nes jis niekada taip nesakė. Teiginį, kad B. Gatesas pardavė „BioNTech“ bendrovės akcijas, paskelbė pseudomokslo prieš vakcinas portalas, jame pateikta informacija nėra nei tiksli, nei teisinga.

Melo detektoriaus komentaras

Internete teiginiai, jog B. Gatesas paskelbė, kad COVID-19 vakcinos yra neveiksmingos ėmė plisti sausio pabaigoje, kai internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame sausio 23 dieną Australijos Lowy instituto vykdomasis direktorius dr. Michaelas Fullilovas su B. Gatesu kalbėjosi apie pasaulinę sveikatą, pasirengimą pandemijai, maisto saugumą ir klimato kaitą.

Šiame pokalbyje B. Gatesas pasakė, kad reikia išspręsti tris COVID-19 vakcinų problemas. Jis teigė, kad dabartinės vakcinos neužkerta kelio viruso perdavimui, jos nėra plataus veikimo, todėl atsiradus naujiems koronaviruso variantams, vakcinos efektyvumas sumažėja, apsauga sutrumpėja, o tai ypač svarbu siekiant apsaugoti vyresnio amžiaus žmones.

Visi šie jo išsakyti teiginiai yra tiesa ir įrodyti moksliškai, tačiau nei šiame interviu, nei niekada anksčiau B. Gatesas nesakė, jog COVID-19 vakcinos yra neveiksmingos.

Moksliniame žurnale „The Lancet“ pernai birželį buvo paskelbtas tyrimas „Pasaulinis pirmųjų vakcinacijos nuo COVID-19 metų poveikis: matematinis modeliavimo tyrimas“, kuriame skaičiais pateiktas vakcinų efektyvumas.

Mokslininkai apskaičiavo, kad nuo 2020 m. gruodžio 8 d., kai buvo suleista pirmoji koronaviruso vakcina, per vienerius metus skiepai užkirto kelią 14,4 mln. mirčių nuo COVID-19 185 šalyse ir teritorijose.

JAV atlikta nauja mokslininkų analizė parodė, kad per dvejus metus nuo tada, kai pirmasis JAV pacientas gavo vakciną nuo COVID-19, šalies skiepijimo programa užkirto kelią daugiau nei 18 mln. hospitalizacijų ir daugiau nei 3 mln. mirčių. Be to, JAV vakcinacijos nuo COVID programa sutaupė JAV daugiau nei 1 trilijoną dolerių medicininių išlaidų, išsaugojo ligoninių išteklius, išlaikė vaikus mokyklose ir leido atnaujinti verslą ir kitą veiklą.

„Yra bendra žinia, kad vakcinos veikia, tačiau laikui bėgant viskas pasikeitė dėl skirtingų aplinkybių“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė Naujosios Meksikos universiteto sveikatos mokslų centro docentas Stevenas Bradfutas.

Anot jo, vakcinos išleidimo pradžioje jos buvo itin veiksmingos prieš infekciją, hospitalizavimą ir nuo mirties. Aukštas apsaugos lygis išliko 2021 m. pradžioje, kai atsirado Alfa variantas. 2021 m. birželį įsivyravo Delta atmaina, o tai pakeitė vakcinų, kurios buvo pagrįstos pradinėmis padermėmis, veiksmingumą. Ir nors vakcinos buvo mažiau efektyvios, jos ir toliau labai apsaugojo nuo sunkios COVID-19 ligos ir mirties. Ši tendencija išliko ir įsivyravus Omikron variantui.

Sąmokslo teoriją, kad B. Gatesas pirmiausia pardavė savo „BioNTech“ akcijas, o po to paskelbė, kad COVID-19 vakcinos yra neveiksmingos paskelbė portalas „The Defender“ (čia).

Straipsnyje nurodoma, kad B. Gatesas akcijas pardavė praėjusių metų pabaigoje, o vienos akcijos kaina viršijo 300 JAV dolerių. Tačiau tokia kaina yra laužta piršto, o įrodymų, kad B. Gatesas pardavė savo akcijas, straipsnio autoriai taip pat nepateikė.

Pavyzdžiui, praėjusių metų lapkričio 10 dieną viena „BioNTech“ akcija kainavo 152,26 JAV dolerio, gruodžio 5 dieną – 168,46, šių metų sausio 17 dieną – 145 JAV dolerius. Akcijų kaina ryškiai nesumažėjo ir po to, kai sausio 23 dieną B. Gatesas neva paskelbė apie tai, kad COVID-19 vakcinos neveiksmingos. Sausio 24 dieną viena akcija kainavo 143,28 JAV dolerio, o vasario 3 dieną – 142,91.

Be to, B. Gatesas 2021 m. trečiąjį ketvirtį pardavė mažiausiai 890 000 „ BioNTech SE akcijų. Tuo metu COVID-19 pandemija buvo įgavusi pagreitį, vakcinos naudojamos jau pusmetį ir teikė akivaizdžią naudą. Tai tik įrodo, kad B. Gateso finansiniai sandoriai nėra niekaip susiję su jo požiūriu į COVID-19 vakcinas, kurias jis palaiko iki šiol.