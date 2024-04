Slaptose Baltarusijos kario laidotuvėse Kyjive plevėsavo ir Lietuvos vėliava

Kalbėti atsisakė visi keliolika užklaustų karių: tie, kurie veidus buvo užsidengę, ir keli tie, kurie buvo be kaukių. „Ar tu iš mėnulio nukritai, nežinai, kas vyksta Baltarusijoje, nesupranti, kad sužinojęs čia kariaujančiųjų pavardes, Lukašenka represuos jų tėvus, o bėdų gali patirti ir giminės, draugai? Aš pati pusantrų metų kalėjime Minske praleidau už aktyvumą demonstracijose, niekam nelinkiu patirti to, ką patyriau, ir, nors per maskuotę matosi vien mano akys, nenoriu būti fotografuojama, nes Ukrainoje kovojančius baltarusius Minskas priskiria teroristams ir juos palaikančiuosius persekioja“, – pasakė žema ir smulki mergina.