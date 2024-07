Ar popiežius Pranciškus užfiksuotas su LGBTQ+ bendruomenės vėliava?

Kai kuriuos dirbtinio intelekto kūrybos požymius nesudėtinga įžiūrėti be papildomų pastangų. Pavyzdžiui, ant pontifiko kaklo kabančio kryžiaus kontūrai labai neryškūs, tarsi įsilieję.

Toliau tikriname atvaizdą su dirbtinio intelekto sugeneruotų paveikslėlių atpažinimo įrankiais. Svarbu pažymėti, kad jie ne visada būna tikslūs ir kartais gali klysti. Atliekant patikrą su minėtu popiežiaus nuotraukų koliažu, gauname nenuoseklius rezultatus. Pavyzdžiui, įrankis „Is it AI“ daugiau nei 86 proc. įsitikinęs, kad paveikslėlį sukūrė dirbtinis intelektas; „Content at Scale“ įrankis duoda 64 proc. tikimybę, kad paveikslėlį sugeneravo DI; „Huggingface“ duomenimis, yra 65 proc. tikimybė, kad atvaizdas yra DI kūrinys, tačiau „AI or Not“ mano, kad popiežiaus atvaizdas greičiausiai vaizduoja tikrą žmogų.