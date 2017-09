Yigalas Guetta apie atsistatydinimą paskelbė trečiadienį. Neseniai duodamas interviu radijui šis 51 metų parlamentaras atskleidė, kad turi sūnėną gėjų, kuris jį pakvietė į savo vestuves. Y. Guetta sakė jose dalyvavęs iš pagarbos giminaičiui, nepaisydamas savo paties abejonių. Jo prisipažinimas sukėlė pasipiktinimą ultraortodoksų bendruomenėje, kurioje homoseksualumas yra tabu. Rabinai ragino parlamentarą atsistatydinti. „Shas“ pirmininkas Ariehas Deri sakė, kad gerbia Y. Guettos sprendimą atsistatydinti. Izraelis leidžia gėjams atvirai tarnauti armijoje, o Tel Avivas yra populiari gėjams „draugiška“ kelionių kryptis. Tačiau šalies ultraortodoksų bendruomenėje homoseksualumas laikomas nuodėme ir yra viešai atmetamas.

