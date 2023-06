Pranešimą apie šį įvykį papildžiusioje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip prezidentas koja muša ritmą klausydamasis 76-erių atlikėjo atliekamų hitų, tokių kaip „Saturday Night’s Alright for Fighting“ ir „Burn Down the Mission“.

E. Macrono kartu su žmona Brigitte aplankytas renginys – tai vienas britų dainininko turo „Farewell Yellow Brick Road“ koncertų. Jis vyko Paryžiaus „Accor“ arenoje trečiadienį – dieną po to, kai policija nušovė 17-metį jaunuolį.

🇫🇷 FLASH - Emmanuel #Macron a été aperçu au concert d’Elton John hier soir, alors que plusieurs villes de France s’embrasaient suite à la mort de Nahel. (Bianca Brandolini sur Instagram) #émeutes pic.twitter.com/9tSHbwllz4 — Mediavenir (@Mediavenir) June 29, 2023



E. Johnas ir jo vyras Davidas Furnishas ketvirtadienį į „Instaram“ įkėlė apie susitikimą su Macronais liudijančią nuotrauką.

Thierry Mariani, Marine Le Pen įkurtam „Nacionaliniam susivienijimui“ atstovaujantis Europos Parlamento narys, E. Macrono elgesį apibūdino kaip visiškai neatsakingą, pacitavo eilutę iš Ekleziasto „Vargas tau, šalie, kurios karalius yra jauniklis“ ir dar pridūrė: „Kai Prancūzija liepsnojo, E. Macronas plojo Eltonui Johnui.“

Žinoma, pasisakė ir „Instagram“ publika. Štai keli D. Furnisho įkeltos nuotraukos komentarai: „Netinkamas metas“, „Macronas nukrito žemiau bet kokios ribos“, „Kai jo vadovaujamoje šaly policija nužudo vaiką, jis mėgaujasi šou. Gėda!“

E. Macronas penktadienį anksti išvyko iš Europos Sąjungos viršūnių susitikimo Briuselyje ir grįžo į Prancūziją. E. Macronas atšaukė spaudos konferenciją, kurią planavo surengti antrąją ir paskutinę viršūnių susitikimo dieną.

Vėliau jis paragino tėvus neleisti vaikų į gatves kelti riaušių ir pridūrė, kad maždaug trečdalis iš 875 naktį suimtų asmenų buvo „jauni arba labai jauni“.

„Tėvų pareiga laikyti juos namuose“, – žurnalistams sakė krizių saugumo posėdžiui pirmininkavęs prezidentas. Jis pridūrė, jog ne valstybės pareiga veikti vietoj tėvų, ir paragino socialinių tinklų įmones pašalinti „jautriausią“ su riaušėmis susijusį turinį.

E. Macronas taip pat pranešė, kad siekiant suvaldyti neramumus visoje šalyje, kilusius policijai nušovus paauglį, bus dislokuotos papildomos saugumo pajėgos. Per ministrų krizių posėdį E. Macronas sakė, kad Vidaus reikalų ministerija mobilizuos „papildomas priemones“ smurtiniams protestams malšinti, jis pasmerkė „nepriimtiną naudojimąsi paauglio mirtimi“.

Taip pat pranešta, kad kiekvieną vakarą nuo 21 val. bus stabdomas autobusų ir tramvajų eismas Paryžiaus regione, ši priemonė galios iki kito pranešimo. IDFM regioninės transporto tarnybos teigimu, tai daroma „dėl mūsų darbuotojų ir keleivių saugumo“, nes per tris naktis iš eilės vykusias smurtines riaušes buvo užpultas viešasis transportas ir jo infrastruktūra.

Penktadienį, po trečią naktį visoje šalyje vykusių riaušių, Prancūzijos ministrė pirmininkė Elisabeth Borne pareiškė, kad vyriausybė svarsto „visas galimybes“ tvarkai atkurti, įskaitant nepaprastosios padėties įvedimą.

Žurnalistų paklausta, ar svarstoma įvesti nepaprastąją padėtį, kaip reikalauja kai kurios dešiniosios opozicinės partijos, ji atsakė: „Dabar to nepasakysiu, bet svarstome visas galimybes, mūsų prioritetas – atkurti tvarką visoje šalyje.“

Tuo metu Jungtinės Tautos (JT) penktadienį pareiškė, kad Prancūzija privalo spręsti didžiules rasinės diskriminacijos problemas policijoje.

„Esame susirūpinę, kad Prancūzijos policija nužudė iš Šiaurės Afrikos kilusį 17-metį (...) šaliai laikas rimtai spręsti gilias rasizmo ir rasinės diskriminacijos problemas teisėsaugoje“, – sakė JT žmogaus teisių biuro atstovė Ravina Shamdasani per spaudos konferenciją Ženevoje.

Per trečią naktį iš eilės vykusias riaušes Prancūzijoje buvo suimti iš viso 667 žmonės. „Praėjusią naktį mūsų policijos pareigūnai, žandarai ir ugniagesiai dar kartą drąsiai atrėmė didžiulio masto smurtą“, – penktadienį tviteryje parašė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Géraldas Darmaninas. Jo teigimu, per riaušes iš viso buvo sužeisti 294 policijos pareigūnai. Nė vienas jų nepatyrė rimtų sužalojimų.

Vadovaudamiesi ministro nurodymais, pareigūnai malšino riaušes. Ketvirtadienį G. Darmaninas įsakė dislokuoti 40 tūkst. pareigūnų.

Ketvirtadienį prokurorai pradėjo oficialų tyrimą dėl nužudymo, juo kaltinamas Nantere paauglį nušovęs policijos pareigūnas, jis suimtas, pranešė Nantero prokuratūra.

Įvykio liudytojo mobiliuoju telefonu nufilmuotame vaizdo įraše, patvirtintame kanalo „France Info“, matyti, kaip pareigūnas nukreipė ginklą į sustojusio automobilio vairuotojo dureles, mašinoje, be vairuotojo, buvo du keleiviai.

Riaušės trečią naktį tęsėsi Paryžiaus regione, kituose Prancūzijos miestuose ir net kaimyninėje Belgijoje. Buvo padegti automobiliai ir šiukšlių dėžės, policijos pareigūnai užpulti fejerverkais. Ketvirtadienio vakarą buvo padegtas Nantero banko skyrius, liepsnos išplito į viršutinius butus. Ugniagesiai užgesino gaisrą, niekas nenukentėjo.

Tūkstančiai žmonių susirinko į eitynes Nantere ir reikalavo teisingumo, bet netrukus, žiniasklaidos teigimu, įsiplieskė protestuotojų ir policijos susirėmimai. Protestuotojai susirėmė su policija ir Marselio uostamiestyje, Lilyje, Lione, Bordo ir Grenoblyje bei Belgijos sostinėje Briuselyje.

Nuo ketvirtadienio per riaušes Prancūzijoje sudegė apie 1 900 automobilių, taip pat kilo gaisrai maždaug 500 viešųjų pastatų, įskaitant policijos nuovadas ir rotušes, pranešė pareigūnai. Buvo dislokuota beveik 10 tūkst. ugniagesių, penktadienį pranešė BFMTV transliuotojas.

Vien tik platesniame Paryžiaus regione padegti 934 automobiliai, gaisrai kilo 212 pastatų, laikraščiui „Le Parisien“ sakė pareigūnai. Pranešta, kad Strasbūre sudeginti 74 automobiliai.