„Grupė yra policijos areštinėje“, – sakė policijos atstovė spaudai, paklausta apie G. Thunberg ir kitų aktyvistų sulaikymą vakariniame Liucerato kaime.

Nufilmuotuose vaizduose buvo matyti, kaip šalmus dėvintys policijos pareigūnai sulaiko G. Thunberg ir palydi iki laukiančio autobuso.

Sulaikytieji „atitrūko nuo kitų protestuotojų“ ir nubėgo link atviros duobės krašto, teigė policija.

