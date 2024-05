Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija AfD, nepaisant skandalų, apklausose išlaiko antrąją vietą

Laikraščio „Bild am Sonntag“ užsakymu INSA instituto atliktoje internetinėje apklausoje AfD reitingas siekė 17 proc., t. y. nepakito nuo balandžio mėnesio.

Pastarosiomis savaitėmis AfD krėtė įvairūs skandalai, o pagrindiniam partijos kandidatui EP rinkimuose Maximilianui Krahui buvo uždrausta daryti viešus pareiškimus po to, kai jis ėmė teigti, kad ne visi nacių SS sukarintų pajėgų nariai buvo nusikaltėliai.

Antrasis partijos kandidatas EP rinkimuose Petras Bystronas taip pat pasitraukė iš kampanijos po to, kai praėjusią savaitę jo namuose Berlyne policija atliko kratą. P. Bystrono atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl pinigų plovimo ir kyšininkavimo, be to, jis yra susijęs su prorusiškais tinklalapiais.