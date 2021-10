Viena pirmųjų vakcinavimo kampaniją pradėjusi JK dabar įvardijo savo silpnąją grandį

Vyriausybė teigia, kad jau buvo tikimasi, jog per žiemos laikotarpį koronaviruso atvejų skaičius išaugs. Vyriausybė pabrėžė „atidžiai stebėsianti“ situaciją, rašo belfasttelegraph.co.uk.

Epidemiologas ir vyriausybės patarėjas profesorius Andrew Haywardas mano, kad situacija „kelia nerimą“, egzistuoja „didžiulė tikimybė, jog Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) patirs stiprų spaudimą“.

Remiantis vyriausybės duomenimis, spalio 18 d. Jungtinėje Karalystėje užfiksuoti 49 156 nauji laboratorijoje patvirtinti COVID-19 atvejai. Tai yra didžiausias naujų užfiksuotų dienos atvejų skaičius nuo liepos 17 d.

Dar 45 žmonės mirė per 28 dienas nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato gavimo, o bendras nuo koronaviruso mirusių žmonių skaičius Jungtinėje karalystėje pasiekė 138 629.

Remiantis spalio 15 d. Nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis, koronaviruso atvejų skaičius ir sergamumas Anglijoje artėja prie antrosios bangos įkarštyje matytos situacijos. Šį skaičių labiausiai didina moksleivių sergamumo rodikliai.

„Mes neabejotinai nuolatos labai atidžiai stebime naujausius statistinius duomenis. Visada žinojome, kad artimiausi mėnesiai kels iššūkių. Dabar fiksuojamas atvejų, hospitalizacijų ir mirčių skaičius vis dar iš esmės atitinka prieš kelis mėnesius sumodeliuotą situaciją“, – sakė ministro pirmininko Boriso Johnsono atstovas spaudai.

„Vakcinavimo programa ir toliau bus svarbiausia mūsų gynybos priemonė, taikoma drauge su naujais gydymo būdais, testavimu ir visuomenės sveikatos rekomendacijomis. Tačiau mes neabejotinai atidžiai stebėsime situaciją ir atvejų kaitą. Bet tik dėl mūsų vakcinavimo programos mes galime iš esmės nutraukti koronaviruso atvejus, hospitalizacijas ir mirtis siejusį ryšį“, – pažymėjo premjero atstovas spaudai.

Jo teigimu, skiepų sėkmė reiškia, kad Jungtinė Karalystė gali „būti viena atviriausių Europos ekonomikų, o tai teikia didžiulę naudą tiek verslui, tiek visuomenei“.

© Zuma Press / Scanpix

Profesorius A. Haywardas, „Sage“ mokslinės patariamosios grupės narys, „BBC Radio 4“ laidai „World At One“ sakė nesantis taip pozityviai nusiteikęs. „Mano manymu, tai, kad, lyginant su daugeliu Europos valstybių, mes fiksuojame labai didelius atvejų skaičius ir didesnius hospitalizavimo bei mirčių rodiklius, kelia nerimą“, – sakė jis.

Pasak profesoriaus, silpnėjantis imunitetas „veikiausiai yra viena iš priežasčių“, dėl kurių šiuo metu fiksuojami dideli atvejų skaičiai. A. Haywardas pridūrė, kad yra „tam tikrų įrodymų“, jog apsauga nuo viruso pradeda blėsti, taip pat „galbūt yra tam tikrų įrodymų“, kad mažėja apsauga nuo sunkios ligos eigos, tačiau tai vyksta lėtesniu tempu.

„Mes neturėtume pernelyg nusiraminti, nes vis dar yra didžiulė tikimybė, kad NHS patirs didžiulį spaudimą, o dėl šios priežasties sulauksime daugybės mirčių, kurių galėjo būti išvengta. Todėl turime spartinti vakcinacijos tempus ir privalome būti pasirengę bei apgalvoję kitas priemones tam atvejui, jei situacija taptų nebekontroliuojama“, – tęsė profesorius A. Haywardas.

Vyriausybė pažymi, kad „skirtingos šalys šiuo metu tikriausiai yra skirtinguose vakcinavimo programų etapuose ir taiko skirtingas priemones, todėl palyginti yra sudėtinga“.

Premjero atstovas spaudai pridūrė: „Svarbiausia mums yra išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp gyvybių apsaugos ir pragyvenimo užtikrinimo“.

Vyriausybės rudens ir žiemos plane buvo pateiktas pasiūlymas, kad, tuo atveju, jei dėl atvejų skaičiaus NHS imtų patirti nebepakeliamą spaudimą, Anglijoje galėtų būti įvestos tam tikros būtinos priemonės, įskaitant privalomą skiepų pažymėjimų naudojimą ir veido kaukių dėvėjimą.

Tačiau vyriausybė tikina, kad „šiuo metu nėra svarstoma apie jokį plano B įvedimą“.

Silpnoji grandis – neskiepyti moksleiviai

Nacionalinės statistikos tarnybos duomenys rodo, kad praėjusią savaitę paskaičiuota, jog Anglijoje koronavirusu apsikrėtęs yra vienas iš 10 moksleivių, priklausančių nuo septynerių iki 11 metų amžiaus grupei. Tai didžiausias procentas iš visų amžiaus grupių.

O štai naujienų agentūros PA tyrimas parodė, kad skiepijimosi nuo COVID-19 procentas tarp 12–15 metų amžiaus paauglių yra mažas.

Kaip rodo turimi duomenys, kai kuriose vietovėse vakcinavimo tempai šioje grupėje siekia vos 5 proc., o tik 15 Anglijos vietos institucijų pirmąja vakcinos nuo koronaviruso doze pavyko paskiepyti bent ketvirtadalį 12–15 metų amžiaus paauglių.

Situacija Škotijoje, kur jaunuoliai turi galimybę pasiskiepyti ir laikinuose vakcinavimo centruose, gerokai skiriasi. Čia pusėje vietos valdžios institucijų administruojamų vietovių šios amžiaus grupės skiepijimosi tempai jau siekia daugiau nei 50 proc.

Buvo girdėti raginimų jaunesnius nei 16 metų amžiaus gyventojus kviesti skiepytis centruose, o ne mokykloje, tokiu būdu siekiant didinti skiepijimo tempus.

„Leisti 12–15 metų amžiaus jaunuoliams skiepytis vakcinavimo centruose būtų protingas sprendimas“, – sakė mokyklų vadovų profsąjungos NAHT politikos vadovas Jamesas Bowenas.

„Mes visų pirma leidome vykdyti paauglių vakcinavimo programą pasitelkiant mokyklų vakcinavimo tarnybas. Tai ilgalaikis metodas, taikytas skiepijant nuo gripo ir ŽPV. Mes intensyviai bendradarbiaujame su mokyklomis ir ketiname peržiūrėti šiai amžiaus grupei skirtą vakcinavimo programą“, – kalbėjo premjero atstovas spaudai.

Jis teigė, kad už vangaus vaikų vakcinavimo problemos gali slypėti daugybė veiksnių, tarp kurių gali būti ir „bjaurus“ protestuotojų prie mokyklų piktnaudžiavimas situacija, puldinėjimas ir skleidžiama melaginga informacija.

„Visiškai nepriimtina, kai kažkas ima tiesiogiai puldinėti ar skleisti melagingą informaciją tėvams, mokytojams ar netgi patiems vaikams“, – pažymėjo premjero atstovas spaudai.

Išaugęs COVID-19 atvejų skaičius Jungtinėje Karalystėje reiškia, kad šalis atsilieka nuo likusios Europos, o buvęs JAV maisto ir vaistų administracijos komisaras Scottas Gottliebas paragino kuo skubiau ištirti viruso mutaciją, žinomą kaip delta plius.

Didžioji Britanija, paskubėjusi atsiverti ir sušvelninti apribojimus greičiau nei kitos Europos šalys, sekmadienį pranešė apie didžiausią naujų atvejų šuolį nuo liepos vidurio. Remiantis „Bloomberg“ stebėjimo priemone, savaitinis mirčių nuo koronaviruso skaičius pastarąsias šešias savaites viršijo 800 ir buvo kur kas didesnis nei kitose didžiosiose Vakarų Europos šalyse.

Jungtinė Karalystė taip pat vėluoja paskiepyti paauglius, kadangi buvo nerimaujama, jog kai kurie šalutiniai vakcinų poveikiai tiesiog neverti to, kad būtų skiepijami vaikai, kurie rečiau suserga sunkia ligos forma.

Tokia gaišatis lėmė, kad daugumai vyresnių vaikų prieš prasidedant mokslo metams taip ir nebuvo pasiūlyta vakcina, ir dabar infekcijos paplitimas šioje grupėje yra didžiausias visoje populiacijoje.

COVID-19 paplitimas didėja tarp 17 metų ir jaunesnių vaikų, praėjusią savaitę atskleidė naujausias „React-1“ tyrimas, kuriam vadovauja Londono imperatoriškasis koledžas. Šios amžiaus grupės infekcijos reprodukcijos rodiklis buvo 1,18 – vadinasi, vidutiniškai kas dešimtas užsikrėtęs jaunuolis ją perduoda maždaug 12-kai kitų.

S. Gottliebo minima delta plius padermė apima K417N mutaciją, kuri kelia susirūpinimą, nes ją taip pat palaiko beta atmaina, siejama su padidėjusia pakartotinės infekcijos rizika.

„Mums reikia skubių tyrimų, kad išsiaiškintume, ar ši delta plius atmaina yra labiau užkrečiama, ar ji sugeba iš dalies apeiti imunitetą, – rašė jis tviteryje. – Nėra aiškių ženklų, kad ji būtų žymiai užkrečiamesnė, tačiau turėtume stengtis kuo greičiau išnagrinėti tiek šią, tiek kitas naujas padermes.“

JK mokslininkai birželio pabaigoje sakė, kad kol kas nėra įrodymų, kurie leistų manyti, jog papildoma mutacija kelia didesnį nerimą.

Anksčiau šį mėnesį paskelbtame vokiečių straipsnyje teigiama, kad nors tiek delta, tiek delta plius infekuoja plaučių ląsteles efektyviau nei pradinė koronaviruso padermė, nepanašu, kad delta plius būtų žymiai pavojingesnė už deltą.

S. Gottliebas, dalyvaujantis „Pfizer“ direktorių valdyboje, nuo 2017 iki 2019 m. vadovavo FDA. Šiuo metu jis reklamuoja savo naują knygą „Nekontroliuojamas plitimas: kodėl „Covid-19“ mus sutriuškino ir kaip mums nugalėti kitą pandemiją“ („Uncontrolled Spread: Why Covid-19 Crushed Us and How We Can Defeat the Next Pandemic“).

Savaitę, pasibaigusią spalio 9 d., Anglijos gyventojų, kurių testo atsakymas buvo teigiamas, procentas ir toliau didėjo – COVID-19 šalyje sirgo maždaug 890 000 žmonių, arba apytikriai 1 iš 60, rodo Nacionalinės statistikos biuro duomenys.

Remiantis to paties Nacionalinės statistikos biuro duomenimis, žmonių, kurių testas nuo rugpjūčio 29 d. iki spalio 9 d. buvo teigiamas, procentas buvo didžiausias tarp septintokų-vienuoliktokų, o tai apytikriai atitinka 11–15 metų amžių.

Daugiau nei 8 proc. šios amžiaus grupės žmonių tuo laikotarpiu gavo teigiamą testo atsakymą, palyginus su 0,6 proc. 25-34 metų amžiaus žmonių grupėje.

Iki šiol JK užregistravo beveik 140 000 su „Covid“ susijusių mirčių.

„Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje COVID-19 lygis yra aukštesnis nei daugumoje kitų panašaus dydžio šalių, ir tai matyti ne tik iš teigiamų testų, bet ir iš hospitalizacijų bei mirčių skaičiaus“, – rašė Oksfordo universiteto profesorius Jimas Naismithas spalio 15 d. paskelbtame „Science Media Centre“ pranešime. Kiekviena mirtis „reiškia tragediją“, pabrėžė jis.