Vengrija nuo rugpjūčio kvies skiepytis trečiąja doze

Be to, visi sveikatos sistemos darbuotojai bus įpareigoti skiepytis. Vengrijoje jau paskiepyta daugiau kaip 5,5 mln. šalies gyventojų iš 10 mln. Tai vienintelė ES valstybė, kurioje plačiai naudojamos ir rusiškos bei kiniškos vakcinos, kurių ES kol kas nėra patvirtinusi. Be to, vengrai skiepijami „BioNTech“/“Pfizer“, „AstraZeneca“ ir „Moderna“ preparatais.