P. Porošenkos pasirašytas pataisas Aukščiausioji Rada priėmė per vasario 7 dieną įvykusį balsavimą. Kalbėdamas parlamente P. Porošenka sakė, kad pastangas nuvesti Ukrainą į Vakarų šalių karinį bloką ir ES laiko savo „strategine misija“. Per kovo 31-ąją vyksiančius rinkimus kovosiantis dėl antros penkerių metų kadencijos P. Porošenko pridūrė įstatymų leidėjams, jog oficialų prašymą įstoti į Europos Sąjungą bus siekiama pateikti iki 2023 metų, taip pat susiderėti dėl NATO narystės išsamaus veiksmų plano. Vis dėlto prezidentas pripažino, kad Ukrainai dar reikia nueiti „ilgą kelią“ ir „atlikti namų darbus“, kad išpildytų stojimo į abu blokus kriterijus. Jis kritikavo ukrainiečių politikus, sakančius, kad šalis neturėtų jungtis prie jokių blokų, ir argumentavo, kad dabartinė Ukrainos padėtis paskatino Rusijos „agresiją“. Kijeve viešintis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ukrainietiškai kreipėsi į Aukščiausiąją Radą ir paskelbė, kad „nėra Europos be Ukrainos“. Jis pažadėjo, kad ES niekada nepripažins 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos ir toliau taikys sankcijas Maskvai.

