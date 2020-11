„Be kita ko, susirgo 666 vaikai ir 655 medicinos darbuotojai. Taip pat per pastarąją parą į ligonines buvo paguldyti 2 069 žmonės“, – sakoma M. Stepanovo „Facebook“ žinutėje.

Apie ankstesnį sergamumo koronavirusine infekcija rekordą buvo skelbta išvakarėse: COVID-19 buvo patvirtinta 15 331 žmogui.

Iki penktadienio ryto bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Ukrainoje išaugo iki 693 407, iš jų 11 909 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 326 238 žmonės, iš jų 8 843 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.