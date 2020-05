Išvakarėse buvo pranešta apie 259 naujus susirgimo COVID-19 atvejus.

„Ukrainoje per praėjusią parą užregistruoti 339 nauji susirgimo koronavirusine infekcija atvejai, iš jų 35 diagnozuoti vaikams ir 71 – medicinos darbuotojams. Gydymo įstaigose hospitalizuoti 116 žmonių. Per parą pasveiko 341 žmogus, 21 žmogus mirė“, – sakė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas per ryte surengtą spaudos konferenciją.

Anot jo, iš viso šalyje užsikrėtė jau 21 584 žmonės, iš kurių 644 mirė, o 7 575 asmenys (įskaitant 1 913 gydytojų) pasveiko.

Per praėjusią parą atlikti 9 653 tyrimai dėl COVID-19.