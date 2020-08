Ankstesnę dieną šalyje buvo nustatyti 1 158 nauji užsikrėtimo atvejai. Rugpjūčio 8-ąją Ukraina pranešė užfiksavusi didžiausią nuo pandemijos pradžios per parą nustatytų užsikrėtimo atvejų skaičių – koronavirusinė infekcija buvo diagnozuota 1 489 žmonėms.

NSGT duomenimis, nuo pandemijos pradžios Ukrainoje nustatyta iš viso 84 548 užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejai, 45 686 žmonės pasveiko, dar 1 970 mirė.

Trečiadienį ryte šalyje tebebuvo 36 892 žinomi aktyvūs koronavirusinės infekcijos atvejai – 662 daugiau negu ankstesnę dieną. Be to, per parą pasveiko 752 anksčiau užsikrėtę pacientai.

Per pastarąją parą daugiausiai naujų COVID-19 atvejų užfiksuota sostinėje Kijeve (182), taip pat Lvivo (166), Charkovo (139) ir Ivano Frankivsko (128) srityse.