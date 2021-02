Faktas, kad A. Lukašenka reguliariai kritikuoja Kijevą, gali būti viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Ukrainos pareigūnai priėmė būtent tokį sprendimą, rašo avia.pro.

A. Lukašenka į Rusiją išskrido vasario 19 dieną. Jis buvo apsistojęs slidinėjimo kurorte Krasnaja Poliana netoliese Sočio, kur susitiko ir su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Lukashenka’s plane on its way to Sochi reportedly changed its course because of Ukraine’s refusal to let Lukashenka in its air space. In Sochi, Lukashenka met with Putin. The details of the meeting have not been made public. pic.twitter.com/no2wSXETqh