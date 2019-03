Tai ji pareiškė trečiadienį Bendruomenių Rūmuose Londone.

Th. May sakė, jog laišku informavo Vadovų Tarybos pirmininką Donaldą Tuską, kad Jungtinė Karalystė siekia išstojimo termino pratęsimo iki birželio 30 dienos.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas po pokalbių su kitais Europos politikais pareiškė, kad trumpas „Brexito“ atidėjimas yra įmanomas, jei Didžiosios Britanijos parlamentas priims išstojimo sutartį. Taip jis kalbėjo trečiadienio popietę Briuselyje.

„Remdamasis konsultacijomis, kurias rengiau pastarosiomis dienomis, manau, kad bus įmanomas atidėjimas trumpam laikui, bet tai priklausys nuo teigiamo balsavimo dėl išstojimo susitarimo Bendruomenių Rūmuose“, – sakė jis reporteriams.

Vis dėlto, anot D. Tusko, ES viršūnių susitikime ateinančiomis dienomis dar bus diskutuojama, ar ministrės pirmininkės Theresos May pasiūlytas „Brexito“ atidėjimas iki birželio pabaigos dėl galimų teisinių ir politinių problemų yra galimas.

D. Tuskas pabrėžė, kad dabar pasiektas išstojimo proceso kritinis taškas. Galutinės sėkmės šansai šiuo metu yra silpni, galbūt net iliuziniai, kalbėjo jis. Tačiau „mes negalime liautis ieškoti sprendimo“.

Even if the hope for final success may seem frail, even illusory, and although Brexit fatigue is increasingly visible and justified, we cannot give up seeking - until the very last moment - a positive solution. #euco

