Turkijos aviacijai smogus klinikai šiaurės Irake esama žuvusių ir sužeistų

Vietos mero pavaduotojas Jalalas Khalefas Bisso sakė naujienų agentūrai AFP, kad per antskrydį Sindžaro rajone klinika buvo „visiškai sugriauta“.

Pasak jo, esama „žuvusių ir sužeistų“, bet tikslaus aukų skaičiaus negalėjo pateikti.

Kitas pareigūnas nurodė, kad ligoninei smogė trys koviniai dronai.

Vienas aukšto rango Irako karininkas sakė AFP, kad antradienį įvykusį reidą surengė turkų kariuomenė.

Turkija reguliariai vykdo operacijas Irako šiaurėje prieš Kurdistano darbininkų partiją (PKK), turinčią bazių šio regiono kalnuose.

Ankara laiko PKK teroristine organizacija.

Pirmadienį per kitą Turkijos aviacijos smūgį buvo nukautas vienas jazidų – Irako religinės mažumos – atstovas, užėmęs aukšto rango pareigas vienoje Sindžaro sukarintoje grupėje, siejamoje su PKK. Per tą smūgį taip pat žuvo du kiti šio veikėjo kolegos.

Be to, per pirmadienio ataką buvo sužeistas vienas PKK pareigūnas, jazidų bendruomenės narys.

Jis buvo perkeltas gydyti į kliniką Sekainos gyvenvietėe, tapusioje antradienį apie vidurdienį surengtų smūgių taikiniu, sakė vienas jazidų kovotojas, su kuriuo susisiekė AFP.

Internete paskelbtose nuotraukose, esą padarytose vietos gyventojų, matyti improvizuotos klinikos rūsys ir griuvėsiai, taip pat nuo jų kylantys juodi dūmai.