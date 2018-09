Trumpas skandalingą knygą laiko „apgavyste“

Ši knyga ir laikraštyje „The New York Times“ išspausdintas anoniminis aukšto rango D. Trumpo administracijos pareigūno straipsnis sukėlė dar vieną krizę Baltuosiuose rūmuose ir davė peno prezidento kritikams, teigiantiems, kad D. Trumpas netinka šiam darbui. „Woodwardo knyga yra apgavystė. Aš taip nekalbu, kaip esu cituojamas. Jeigu taip būtų, nebūčiau išrinktas prezidentu. Šios citatos buvo išgalvotos. Knygos autorius naudojasi visais įmanomais triukais, kad (mane) pažemintų ir sumenkintų“, - D. Trumpas parašė socialiniame tinkle „Twitter“. „Norėčiau, kad visuomenė galėtų pamatyti tikrus faktus. Ir mūsų šaliai sekasi PUIKIAI!“ - pridūrė jis. Gerbiamas ilgametis Baltųjų rūmų kronikininkas savo knygoje „Baimė: D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose“ (Fear: Trump in the White House) remiasi šimtus valandų trukusiais pokalbiais su D. Trumpo aplinkos žmonėmis. Joje rašoma apie praktiškai susiformavusią panašiai mąstančių Baltųjų rūmų ir vyriausybės pareigūnų kliką, bandančią trukdyti D. Trumpui priimti sprendimus, kenkiančius JAV ekonomikai ir nacionaliniam saugumui. Nors B. Woodwardso atvira knyga nėra pirmas nepalankiai D. Trumpą apibūdinantis leidinys, tačiau jos laukiama su ypatingu nekantrumu, nes knygos autorius kartu su Carlu Bernsteinu padėjo atskleisti JAV prezidentą Richardą Nixoną iš posto nuvertusį „Watergate“ skandalą. Po šio skandalo B. Woodwardas tapo vienu gerbiamiausių JAV žurnalistų veteranų, buvo įvertintas šiuolaikinių JAV prezidentų. 2013 metais pats D. Trumpas jį pagyrė reporterį už knygą apie ankstesnį prezidentą Baracką Obamą. Nors naujoje knygoje savo šaltinių neįvardija, B.Woodwardas sako kalbinęs daugybę žmonių, dirbančių arba dirbusių su D. Trumpu. Buvo kalbama ne tik apie D. Trumpo asmenybę, bet ir jo politiką Šiaurės Korėjos ir Afganistano atžvilgiu. B.Woodwardas rašo, kad D.Trumpas nuolat įžeidinėja net pagrindinius savo komandos narius, o šie savo ruožtu niekina prezidentą. Prezidentas yra kaltinamas išvadinęs generalinį prokurorą Jeffą Sessionsą - nusišalinusį nuo specialiojo prokuroro atliekamo tyrimo dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus - „protiškai atsilikusiu“ ir „buku pietiečiu“. Knygoje yra citata, kurioje prezidentas buvusį administracijos vadovą Reince'ą Priebusą vadina „žiurkučiu“. Remiantis kita, JAV prekybos sekretoriui 80 metų Wilburui Rossui jis yra pasakęs: „Aš tavim netikiu... Tavo geriausi metai jau praeity“. AP / Scanpix 25-oji pataisa Knygoje taip pat rašoma, kad D. Trupo padėjėjams teko gerokai padirbėti, kad būtų išvengta katastrofos užsienio politikoje, kai prezidentas pasiūlė nužudyti Sirijos vadovą Basharą al Assadą. Taip pat pasakojama, kad patarėjai paėmė nuo jo darbo stalo dokumentus, siekdami užkirsti kelią JAV pasitraukimui iš prekybos sutarties su Pietų Korėja. Knygoje išdėstytus faktus patvirtino ir laikraštyje „The New York Times“ išspausdintas anoniminis aukšto rango D. Trumpo administracijos pareigūno straipsnis. Jame rašoma, jog administracijoje tyliai dirba „neapdainuoti didvyriai“, kurie nuolat stengiasi stabdyti blogiausius prezidento užmojus. Po šio straipsnio valdžios koridoriuose ir socialiniuose tinkluose prasidėjo tikras detektyvas - visi panoro sužinoti, kas gi yra jo autorius. Vos ne visi kabineto nariai buvo priversti paneigti prie jo kaip nors prisidėję. Remiantis straipsnio autoriumi, administracijoje iš pradžių kai kurie pareigūnai patyliukais aptarinėjo galimybes pasinaudoti JAV konstitucijos 25-ąja pataisa, numatančia, kad negalintis atlikti savo pareigų prezidentas gali būti nušalintas. „Tačiau niekas nenorėjo skubinti konstitucinės krizės. Tad darysime, ką galime, kad kreiptume administraciją teisinga kryptimi, kol tai vienaip ar kitaip baigsis“, – rašoma straipsnyje. Tačiau demokratų senatorė Elizabeth Warren ketvirtadienį vėl atgaivino šią idėją. „Jeigu aukšti administracijos pareigūnai mano, kad Jungtinių Valstijų prezidentas negali atlikti savo pareigų, jie turėtų pasinaudoti 25-ąja pataisa“, - sakė E. Warren interviu CNN. Po aštuntojo dešimtmečio pradžios, kai laikraštyje „The Washington Post“ aprašė „Watergate“ skandalą, B. Woodwardas parašė knygas apie aštuonis JAV lyderius, įskaitant George'ą W. Bushą (Džordžą V. Bušą) ir B. Obamą. Visose jose jis rėmėsi daugybės administracijos pareigūnų pasakojimais.

