Atnaujinta 19.25 val.

Šri Lankoje aštuoni asmenys buvo areštuoti sekmadienį dėl sekmadienį įvykdytų virtinės sprogdinimų viešbučiuose ir bažnyčiose, nusinešusių daugiau kaip 200 žmonių gyvybių, pranešė šalies premjeras.

Ministras pirmininkas Ranilas Wickremesinghe sakė, kad „kol kas išaiškėję [įtariamųjų] vardai yra vietiniai“, bet tyrėjai aiškinsis, ar užpuolikai palaikė kokių nors „ryšių su užsieniu“.

Jis pripažino, kad apie atakų tikimybę „informacijos turėta“.

„Kol visa tai tęsiasi, privalome taip pat pažiūrėti, kodėl nebuvo imtasi tinkamų atsargumo priemonių“, – pabrėžė R. Wickremesinghe.

Tačiau premjeras pridūrė, kad vyriausybė dabar pirmiausiai susitelks į pastangas „sučiupti teroristus“.

„Visų pirma turime užtikrinti, kad terorizmas nepakeltų galvos Šri Lankoje“, – kalbėjo jis“

Šri Lankos prabangiuose viešbučiuose ir bažnyčiose sekmadienį driokstelėjo iš viso aštuoni sprogimai. Ši smurto banga buvo didžiausia nuo pilietinio karo, pasibaigusio prieš dešimtmetį.

Šaltiniai naujienų agentūrai AFP sakė, kad mažiausiai dvi atakas įvykdė savižudžiai sprogdintojai.

Žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad žuvusiųjų per šiuos išpuolius skaičius išaugo iki 215, o dar mažiausiai 500 žmonių buvo sužeisti.

Atnaujinta 15.32 val.

Šri Lankos gynybos ministras paskelbė, kad buvo sulaikyti 7 įtariamieji, galimai susiję su mirtinais sprogimais šalyje, praneša naujienų agentūra dpa.

Naujausiais duomenimis, Velykų sekmadienį per 8 sprogimus Šri Lankos bažnyčiose ir viešbučiuose žuvo mažiausiai 207 žmonės, daugiau nei 500 buvo sužeista.

Gynybos ministras Ruwanas Wijewardene'as pareiškė, kad sprogimai buvo teroristinės atakos ir kad jokiai teroristų grupuotei nebus leista veikti šalyje.

Overwhelming response at National Blood Centre. It’s so overcrowded they cannot control the crowd. Currently they are sending back people who have come after taking down name, contact and blood group. Don’t rush there now go leisurely as the crowd subsides #LKA pic.twitter.com/EAvYyr73kH — Usman Ali 🇱🇰 (@usmanali_la) April 21, 2019







Policija paskelbė įvedanti komendanto valandą iki pirmadienio 6 val. ryto vietos laiku. Tikimasi, kad tai palengvins vykdyti saugumo operacijas.

Be to, šalies valdžia apribojo socialinių tinklų veikimą, teigdama, kad jų vartotojai dalinasi tikrovės neatitinkančiais gandais.

Video shows the damage caused by some of the explosions at churches and hotels in Sri Lanka that killed at least 190, and wounding hundreds more on Easter Sunday. https://t.co/IGQlBHHcE2 pic.twitter.com/riKrHrXQSb — ABC News (@ABC) April 21, 2019

Atnaujinta 15.16 val.

Ministras pirmininkas Ranilas Wickremesinghe (Ranilas Vikremesinghė) pasmerkė šiuos išpuolius – kruviniausią smurto aktą nuo prieš dešimtmetį pasibaigusio pilietinio karo laikų – ir juos pavadino „bailiais“. Vyriausybės vadovas taip pat patikino, jog vyriausybė imasi priemonių, kad „suvaldytų padėtį“.

Šeši sprogimai driokstelėjo beveik vienu metu, o po kelių valandų nugriaudėjo dar du.

Pasak šaltinių ligoninėse, tarp žuvusiųjų yra Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir Jungtinių Valstijų piliečių, o tarp sužeistųjų – britų ir japonų. Portugalijos naujienų agentūra LUSA pranešė, jog per išpuolius taip pat žuvo vienas portugalas.

Naujienų agentūros AFP fotografas papasakojo sprogimo vietoje garsioje Kolombo Šv. Antano šventykloje matęs ant grindų gulinčių žuvusiųjų kūnų.

Didelė dalis bažnyčios stogo per sprogimą buvo nuplėšta, o ant grindų buvo matyti čerpių ir medinių nuolaužų, stiklo šukių ir kraujo dėmių.

Sužeistieji suplūdo į vietos ligonines, kurių atstovai praneša apie šimtus nukentėjusiųjų.

Policijos viršininko įspėjimas

Atsakomybės už sprogimus, kurių pobūdis kol kas nėra aiškus, kol kas niekas neprisiėmė.

Tačiau iš dokumentų, su kuriais pavyko susipažinti agentūrai AFP, matyti, kad Šri Lankos policijos viršininkas Pujithas Jayasundara (Pudžithas Džajasundara) prieš dešimt dienų aukščiausio rango pareigūnams persiuntė žvalgybos perspėjimą, jog savižudžiai sprogdintojai planuoja išpuolius prieš „garsias bažnyčias“.

„Viena užsienio žvalgybos agentūra pranešė, jog NTJ („National Thowheeth Jama'ath“) planuoja savižudžių išpuolius prieš garsias bažnyčias, taip pat prieš Indijos aukštąją komisiją Kolombe“, – rašoma perspėjime.

NTJ yra Šri Lankoje veikianti radikalioji musulmonų grupuotė, kuri pernai buvo susieta su budistinių statulų išniekinimu.

Gynybos ministerija paskelbė įvedanti komendanto valandą, kuri galios naktį. Tačiau policija vėliau patikslino, jog komendanto valanda įsigalios nedelsiant ir galios tol, kol bus pranešta kitaip.

O vyriausybė laikinai blokavo pagrindinius socialinius tinklus ir susirašinėjimo programėles, kad užkirstų kelią melagingos informacijos plitimui.

Pirmieji sprogimai, kaip pranešama, nugriaudėjo Kolombo Šv. Antano bažnyčioje ir Šv. Sebastijono bažnyčioje Negombo mieste, esančiame į šiaurę nuo sostinės.

„Bombos sprogimas mūsų bažnyčioje, prašome jūsų ateiti ir padėti, jeigu čia yra jūsų šeimos narių“, – toks įrašas anglų kalba pasirodė Negombo Šv. Sebastijono bažnyčios puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Netrukus po to policija patvirtino, jog įvyko sprogimas dar vienoje bažnyčioje Batikaloa mieste rytinėje šalies dalyje bei trijuose prabangiuose viešbučiuose šalies sostinėje.

Vėliau driokstelėjo sprogimas viename viešbutyje pietinėje Kolombo dalyje. Per jį žuvo mažiausiai du žmonės. Aštuntasis sprogimas nugriaudėjo viename priemiestyje sostinės šiaurėje.

„Bailūs išpuoliai“

Prezidentas Maithripala Sirisena (Maitripala Sirisena) kreipimesi į tautą pareiškė esąs sukrėstas ir šalies gyventojus paragino išlikti ramius.

Ministras pirmininkas Ranilas Wickremesinghe (Ranilas Vikremesinghė) socialiniame tinkle „Twitter“ griežtai pasmerkė šiuos išpuolius, kuriuos pavadino bailiais.

„Šiuo tragišku laiku visus šrilankiečius raginu neprarasti vienybės ir stiprybės. Pasistenkite neskleisti nepatvirtintų pranešimų ir gandų. Vyriausybė imasi skubių priemonių, siekdama suvaldyti padėtį.“

Viešbučiuose, kuriuose įvyko sprogimai, paprastai apsistoja daug turistų. Vienas iš jų – „Cinnamon Grand Hotel“ – yra netoli oficialios ministro pirmininko rezidencijos.

Viešbučio atstovas naujienų agentūrai AFP papasakojo, jog sprogimas įvyko restorane ir žuvo mažiausiai vienas žmogus.

O viešbutyje „Shangri-La“ apsilankęs AFP fotografas papasakojo, jog buvo smarkiai apgadintas antrame aukšte esantis restoranas.

„Po kelių minučių šaukiamas skubus posėdis. Vyksta gelbėjimo operacijos“, – tviteryje po pirmųjų sprogimų parašė ekonominių reformų ministras Harsha de Silva (Harša de Silva).

Jis pažymėjo apsilankęs dviejuose iš trijų viešbučių ir buvęs prie Šv. Antano bažnyčios.

„Mačiau daugybę išmėtytų kūnų dalių“, – parašė ministras ir pridūrė, jog yra „daug žuvusiųjų, įskaitant užsieniečius“.

Kolombe veikiančios ambasados savo šalių piliečius paragino likti saugioje vietoje, o Šri Lankos oro bendrovė „Sri Lankan Airlines“ keleiviams patarė į oro uostą atvykti likus bent keturioms valandoms iki skrydžio, nes po išpuolių buvo sugriežtintos saugumo patikros.

Šri Lankoje vyrauja budizmas, o katalikybę išpažįsta tik maždaug 6 proc. gyventojų, tačiau ši religija yra laikoma vienijančia jėga, nes ją išpažįsta ir tamilai, ir gyventojų daugumą sudarantys sinhalai.

Šri Lankoje nėra buvę su užsienio islamistų grupuotėmis siejamų išpuolių, nors vietos žiniasklaida praneša, jog 2016 metais Sirijoje žuvo 37 metų šrilankietis, kuris buvo prisijungęs prie „Islamo valstybe“ pasivadinusios džihadistų grupuotės.

Atnaujinta 14.05 val.

Aštuntąjį sprogimą Šri Lankoje surengė savižudis, žuvo trys žmonės.

Aštuntąjį sprogimą virtinės mirtinų išpuolių Šv. Velykų sekmadienį sukrėstoje Šri Lankoje surengė savižudis ir per šį išpuolį žuvo trys policijos pareigūnai, pranešė naujienų agentūros AFP šaltinis policijoje.

Pasak šaltinio, savižudis sprogdintojas detonavo sprogmenis, kai pareigūnai įžengė į vieną namą Kolombo šiauriniame priemiestyje, kad atliktų kratą.

Per sprogimą sugriuvo viršutinis namo aukštas ir žuvo trys policijos pareigūnai.

Prieš tai šalį sudrebino septyni sprogimai, kurie įvyko bažnyčiose ir viešbučiuose ir per kuriuos žuvo apie 160 žmonių.

Tuo tarpu Šri Lankos gynybos ministras dėl šių išpuolių, kuriuos pavadino „apgailėtinais teroristų išpuoliais“, apkaltino religinius ekstremistus.

Ruwanas Wijewardene (Ruvanas Vidževardenė) reporteriams pareiškė manąs, kad policija ir karinės pajėgos jau nustatė, kas surengė mirtinus sprogimus.

„Susijusieji su šiais apgailėtinais teroristų išpuoliais bus kuo skubiau suimti“, – pridūrė jis.

Atnaujinta 13.33 val.

Šri Lankos vyriausybė sekmadienį po virtinės mirtinų sprogimų visoje šalyje įvedė komendanto valandą, kuri, pasak policijos, įsigalios nedelsiant ir galios tol, kol bus paskelbta kitaip.

Šalies gynybos ministerija iš pradžių pranešė, jog komendanto valanda galios naktį, tačiau policija vėliau paskelbė, kad ši tvarka įsigalios nedelsiant.

Pasak gynybos ministro Ruwano Wijewardene (Ruvano Vidževardenės), komendanto valanda gali galioti tol, kol bus įsitikinta, jog vietos gyventojams ir turistams negresia jokio pavojaus.

Žiniasklaidoje taip pat pranešama, jog Šri Lankos valdžia blokavo prieigą prie pagrindinių socialinių tinklų ir susirašinėjimo programėlių, kad užkirstų kelią melagingos informacijos plitimui.

Kiek anksčiau sekmadienį Šri Lankoje driokstelėjo aštuoni sprogimai. Išpuolių taikiniais tapo prabangūs viešbučiai sostinėje Kolombe ir jo apylinkėse, taip pat bažnyčios Kolombo, Negombo ir Batikaloa miestuose. Sprogimai įvyko katalikams švenčiant Šv. Velykas.

Iki šiol patvirtintais duomenimis, per sprogimus žuvo beveik 160 žmonių, o dar per 500 žmonių buvo sužeisti.

Atnaujinta 12.33 val.

Viename Šri Lankos sostinės Kolombo viešbučių sekmadienį driokstelėjo naujas sprogimas, nusinešęs mažiausiai dviejų žmonių gyvybes, pranešė policijos atstovas spaudai. Portalas meduza.io praneša, kad nugriaudėjo jau 8 sprogimai.

Prieš tai šalį sudrebino šeši sprogimai – trijuose prabangiuose Kolombo viešbučiuose ir vienoje sostinės bažnyčioje, dar vienas – bažnyčioje netoli Kolombo esančiame Negombo mieste ir šeštasis – vienoje bažnyčioje Batikaloa mieste, esančiame rytinėje šalies dalyje.

Policijos atstovas spaudai Ruwanas Gunasekera (Ruvanas Gunasekera) pareiškė, jog naujasis sprogimas įvyko Kolombo pietiniame Dehivalos priemiestyje esančiame viešbutyje.

Atnaujinta 9.40 val.

Sostinėje sprogimai įvyko keliuose prabangiuose viešbučiuose ir vienoje bažnyčioje. Policija taip pat pranešė apie sprogimus dviejose bažnyčiose netoli Kolombo.

Kolombe per sprogimus trijuose viešbučiuose ir vienoje bažnyčioje žuvo mažiausiai 42 žmonės. Dar dešimt žmonių žuvo Batikaloa mieste, kur sprogimas driokstelėjo vienoje bažnyčioje.

Dar vienas sprogimas įvyko vienoje bažnyčioje Negombo mieste, esančiame už 37 kilometrų į šiaurę nuo sostinės.

Mažiausiai vienas žmogus žuvo per sprogimą Kolombo viešbutyje „Cinnamon Grand Hotel“, esančiame netoli oficialios ministro pirmininko rezidencijos. Pasak viešbučio atstovo, sprogimas driokstelėjo viešbučio restorane.

Pirmieji sprogimai nugriaudėjo Kolombo Šv. Antano bažnyčioje ir Negombo Šv. Sebastijono bažnyčioje.

Įpusėjus rytui, į Kolombo valstybinę ligoninę buvo atvežti mažiausiai 160 žmonių, kurie buvo sužeisti per sprogimą Šv. Antano bažnyčioje, pranešė ligoninės atstovas.

„Bombos sprogimas mūsų bažnyčioje, prašome jūsų ateiti ir padėti, jeigu čia yra jūsų šeimos narių“, – toks įrašas anglų kalba pasirodė Negombo Šv. Sebastijono bažnyčios puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Netrukus po to, kai pasirodė pranešimų apie šiuos sprogimus, policija patvirtino, jog sprogimai taip pat nugriaudėjo trijuose sostinės viešbučiuose ir vienoje bažnyčioje Batikaloa mieste rytinėje šalies dalyje.

Batikaloa ligoninės atstovas naujienų agentūrai AFP pareiškė, jog po sprogimo į ligoninę buvo atvežta per 300 sužeistų žmonių.

Sri Lanka Bombings:

- Massive explosions strike 3 churches and 3 hotels in coordinated Easter Sunday attack in Sri Lanka

- At least 160 dead, 368 injured

- 2 of the attacks were suicide bombings

- Sri Lankan police were warned of bombings last weekpic.twitter.com/lkFOWy1kyh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 21, 2019

Socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukų, kuriose matyti, jog per sprogimą buvo beveik nuplėštas vienos bažnyčios stogas, o ant grindų matyti stogo čerpių ir medinių nuolaužų bei kraujo dėmių.

Ar šios nuotraukos yra tikros, kol kas nėra patvirtinta.

Šri Lankoje vyrauja budizmas, o katalikybę išpažįsta tik maždaug 6 proc. gyventojų, tačiau ši religija yra laikoma vienijančia jėga, nes ją išpažįsta ir tamilai, ir gyventojų daugumą sudarantys sinhalai.

Video: 20 people dead and over 180 injured in a series of blasts in Colombo, Sri Lanka. pic.twitter.com/xPGJ5OeflC — Ahmer Khan (@ahmermkhan) April 21, 2019





Kaip matyti iš nuotraukų socialiniuose tinklalapiuose, Šv. Sebastiano bažnyčioje Negombe – įgriuvusios bažnyčios lubos, krauju aptaškyti klauptai, rašo bbc.com.

Šri Lankos žiniasklaida praneša, kad tarp aukų gali būti ir užsienio turistų.

Kai kuriuose užsienio žiniasklaidos leidiniuose rašoma apie didesnį aukų skaičių, o šaltinis ligoninėje Batikaloa mieste sakė, kad vien čia gali būti 27 žuvusieji.

„Reuters“ citavo šalinį policijoje, kuris teigė, kad vien Negombe žuvo daugiau nei 50 žmonių.

Netoli premjero rezidencijos esančio viešbučio „Cinnamon Grand“ darbuotojas sakė naujienų agentūrai AFP, kad sprogimas nugriaudėjo restorane, žuvo mažiausiai vienas žmogus.

Siaubingi vaizdai

Šalies prezidento Maithripalos Sirisenos pranešime gyventojai raginami laikytis ramiai ir padėti tyrimus atliekantiems pareigūnams.



Tviteryje finansų ministras Mangala Samaraweera rašo, kad „išpuoliai, regis, puikiai koordinuotos pastangos, (siekiant įnešti) mirtį, chaosą ir anarchiją“, o per juos žuvo „daug nekaltų žmonių“.

Kito ministro – Harshos de Silva teigimu, jis matė siaubingų vaizdų Šv. Antonijaus bažnyčios Kochchikade mieste – visur mėtėsi žmonių kūnų dalys.

Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už sprogdinimus.

Baiminamasi, kad grįžtantys kovotojai iš teroristinės organizacijos „Islamo valstybės“ (IS) gali kelti šaliai grėsmę.

Po pilietinio karo Šri Lankoje vis tik būna smurto protrūkių – budistų bendruomenės nariai puldinėja musulmonų mečetes ir jų namus. Dėl šios priežasties 2018 m. kovą šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis.

Prezidentė pareiškė užuojautą dėl sprogimų Šri Lankoje aukų

Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl sprogimų aukų Šri Lankoje šv. Velykų sekmadienį.

Anot šalies vadovės, šie tragiški įvykai ir nepateisinamas smurtas prieš maldininkus keliose Šri Lankos bažnyčiose – didžiulis sukrėtimas šaliai ir visiems jos gyventojams, pranešė Prezidentūra.

Prezidentė palinkėjo didžiausios stiprybės ir vilties aukų šeimoms ir artimiesiems, sveikatos sužeistiesiems, vienybės ir susitelkimo visiems Šri Lankos žmonėms.