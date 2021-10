Šiaurės Korėja išbandė balistinę raketą

„Nenustatyta balistinė raketa“ buvo paleista iš Šinpo miesto apylinkių į jūrą ryčiau Korėjos pusiasalio krantų, sakoma Seulo jungtinio štabų vadų komiteto pranešime.

„Pietų Korėjos ir JAV žvalgyba atidžiai analizuoja papildomas detales“, – pridūrė kariškiai.

Šinpo uostamiestyje veikia didelė karinė laivų statykla. Anksčiau iš palydovų padarytos nuotraukos rodė, kad tame komplekse esama povandeninių laivų.

Šiaurės Korėja plėtoja iš povandeninių laivų paleidžiamų balistinių raketų technologijas ir anksčiau yra surengusi vienos jų bandomąjį paleidimą iš pasinėrusio laivo. Vis dėlto analitikai sako, kad per naujausią bandymą raketa veikiau buvo paleista nuo povandeninės platformos, o ne iš laivo.

Pietų Korėja praeitą mėnesį taip pat pirmąkart išbandė savo sukurtą iš povandeninio laivo paleidžiamą raketą. Tokiu būdu Seulas prisidėjo prie nedaugelio šalių, pademonstravusių, kad turi veikiančių tokio pobūdžio technologijų. Be to, Pietų Korėja neseniai pademonstravo savo sukurtą viršgarsinę sparnuotąją raketą.

Po antradienį įvykdyto raketos bandymo Pietų Korėjos prezidentūra pranešė sušaukusi Nacionalinio saugumo tarybos posėdį.

Branduolinių ginklų turinti Šiaurės Korėja, 1950 metais pasiuntusi savo pajėgas į pietinę kaimynę, pastarosiomis savaitėmis išbandė ilgo nuotolio sparnuotąją raketą, paleidžiamą iš geležinkelio konteinerio ir, anot Pchenjano, nešusią hipergarsinę kovinę galvutę. Šis pranešimas sukėlė susirūpinimą pasaulyje.

Be to, Pchenjanas surengė neįprastą ginkluotės parodą, kurioje taip pat buvo didžiulė tarpžemyninė balistinė raketa, pirmąkart pademonstruota praeitais metais per naktinį karinį paradą.

Parodą atidaręs Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas), prižiūrėjęs savo šalies karinių technologijų sparčią plėtrą, nors šaliai dėl šių ginklavimosi programų yra taikomos tarptautinės sankcijos, atmetė Vašingtono pareiškimus, kad Jungtinės Valstijos neturi priešiškų ketinimų.