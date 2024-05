Seulo žvalgyba: Šiaurės Korėja planuoja atakas prieš Pietų Korėjos ambasadas

Be to, 1983 m. Pchenjanas surengė pasikėsinimą Mianmare, Jangono mauzoliejuje per tuometinio Pietų Korėjos prezidento Chun Doo-hwano vizitą sprogo bomba. Prezidentas liko gyvas, bet žuvo 21 žmogus, įskaitant kai kuriuos vyriausybės ministrus.