„Balistinė raketa gali pasiekti Havajus. Neatidėliotinai ieškokite slėptuvės. Tai ne mokymai“, – didžiosiomis raidėmis buvo rašoma žinutėje.

Netrukus buvo paskelbta, kad tai netikras pavojus, tačiau panika jau buvo pradėjusi plisti.

Tviteryje žmonės dalijosi savo mintimis. „Taip atrodė mano telefonas, kai prabudau, – rašo viena moteris, prisegdama telefono ekrano nuotrauką su žinutėmis „Mieloji, slėpkis“, „Jei miegi, nubusk ir tuoj pat mums paskambink“. – Aš Honolulu, Havajuose, o mano šeima Šiaurinėje pakrantėje. Jie slėpėsi garaže. Mano mama ir sesė verkė. Tai buvo netikras pavojus, bet galiu lažintis, kad daugybė žmonių tebedreba“.

This was my phone when I woke up just now. I'm in Honolulu, #Hawaii and my family is on the North Shore. They were hiding in the garage. My mom and sister were crying. It was a false alarm, but betting a lot of people are shaken. @KPRC2 pic.twitter.com/m6EKxH3QqQ