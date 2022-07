Prieš antradienį, liepos 20 d., įvykusį susitikimą padarytame vaizdo įraše matyti, kaip V. Putinas nekantriai stoviniuoja, o jo veido išraiška aiškiai byloja, kad jis jaučiasi nepatogiai. Po 50 sekundžių su juo pasisveikino R. T. Erdoganas, rašo „The Guardian“.

V. Putinui toks sutikimas buvo neįprastas. Dažniausiai būtent jis verčia kitus pasaulio lyderius laukti – tyčia, kartais netgi ne vieną valandą. Pasigirdo nuomonių, kad R. T. Erdoganas atsilygino V. Putinui už 2020 m. Maskvoje įvykusį susitikimą, kai Turkijos prezidentui teko taip ilgai laukti, kad jis net prisėdo.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek



Reporteriai užfiksavo akimirką, kai V. Putinas įėjo į kabinetą, tikėdamasis, kad R. T. Erdoganas netrukus prie jo prisijungs, tačiau Rusijos prezidentui teko vienam stovėti ir klausytis fotoaparatų spragsėjimo.

Paprastai stoiškas Rusijos lyderis sunėrė rankų pirštus, nenustygo vietoje ir įtraukė skruostus. Galiausiai V. Putinas nuleido rankas prie šonų ir, regis, buvo šiek tiek susierzinęs, kai R. T. Erdoganas neskubėdamas priėjo ir paspaudė jam ranką.

„Tos 50 sekundžių, kurias Erdoganas privertė Putiną nejaukiai laukti prieš fotoaparatų objektyvus, puikiai parodo, kaip smarkiai viskas pasikeitė po invazijos į Ukrainą“, – tviteryje pakomentavo Vidurinių Rytų žiniasklaidos organizacijos „National News“ korespondentė Joyce Karam.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP