Rusijai nepavyko nuslėpti branduolinio incidento: po raketos bandymo padėtis primena Černobylio tragediją

Ministerija ketvirtadienį skelbė apie du žuvusiuosius ir šešis sužeistuosius. RIA šaltinis tikino, kad nukentėjo 15 žmonių. „Yra sužeistųjų“, – agentūrai TASS sakė regiono administracijos vadovas Igoris Orlovas. Jis pridūrė, kad į įvykio vietą išsiųstos gelbėjimo tarnybos.

Tačiau tuomet Severodvinsko ir Archangelsko gyventojai ėmė dalintis informacija, kur sukėlė ypač daug nerimo. Severodvinske užfiksuotas padidėjęs radiacinis fonas.

Automatinė spinduliuotės matavimo įranga šiame mieste 11 val. 50 min. vietos (ir Lietuvos) laiku užfiksavo „trumpalaikį radiacinio fono padidėjimą“, sakoma Severodvinsko administracijos oficialiame tinklalapyje paskelbtame pranešime.

Nuo 11 val. 50 min. iki 12 val. 30 min. radiacinis fonas pradėjo mažėti. 14 val. duomenimis, daviklių rodmenys neviršija 0,11 mikrosivertų per valandą, o didžiausia leistina reikšmė yra 0,6 mikrosivertai per valandą. Radiacinis fonas Severodvinske normalus“, – pridūrė miesto valdžia.Bet tada šis pranešimas dingo iš Severodvinsko miesto tinklapio, o radiaciją savais prietaisais matuojantys miestiečiai ėmė dalintis informacija, kad tikrasis radiacinis fonas yra kelis kartus didesnis.

Dėmesį į tai atkreipė ir Rusijos gamtosaugininkai

„Po skystojo kuro raketos variklio sprogimo Archangelsko srityje žmonėms kilo daug klausimų, o situacija iki galo nėra aiški, mes su kolega Rašidu Alimovu iš Rusijos „Greenpeace“ nusprendėme išpublikuoti pranešimą“, – savo paskyroje feisbuke rašo Vladimiras Sliviakas.

„Rugpjūčio 8 d. netoli Nenokso kaimo (Archangelsko sritis) Rusijos Gynybos ministerijos poligone nugriaudėjo sprogimas ir kilo gaisras, išbandant skystojo kuro raketos variklį. Oficialiais duomenimis, yra žuvusių ir nukentėjusių. Severodvinsko administracija, kuri yra už beveik 30 km nuo avarijos vietos, pranešė apie padidėjusį radiacijos foną, vėliau pranešimą pašalino. Padidėjusį radiacijos foną patvirtino ir Nepaprastųjų situacijų ministerija.

Be to, apie padidėjusį radiacijos foną pranešė trys taškai Murmansko srityje (Umbos, Kaškarancy ir Pialica kaimai). Padidėjęs [radiacijos] fonas gali liudyti alfa ir beta daleles spinduliuojančių nuklidų išmetimą, pavojingą patyrus spinduliuotę (pvz., įkvėpus radioaktyviųjų aerozolių).

Rusijos Gynybos ministerija turi nedelsiant atnaujinti informaciją apie [į aplinką] išmestos radiacijos kiekį ir apie teritorijos, kuri šiuo metu gali būti radioaktyviai užteršta, dydį. Šią potencialiai pavojingą teritoriją būtina kuo greičiau atitverti ir pastatyti radiacijos pavojų nurodančius ženklus, taip saugant žmones nuo spinduliuotės [pavojaus].

Nesant pakankamai informacijos apie išmetimo priežastis, radioizotopų sudėtį, fizikinę formą (dujos, aerozoliai), piliečiams, gyvenantiems arti tų vietų, kur buvo užfiksuotas padidėjęs radiacijos fonas, tenka priimti sprendimus, esant nežiniai. Žiniasklaida praneša, kad žmonės perka jodą ir preparatus, išvedančius radionuklidus iš organizmo. Mes raginame žmones, priėmusius sprendimą vartoti tokius preparatus, pirmiausia pasitarti su gydytojais, kaip tokias priemones vartoti.“

Sužeistieji – kaip iš Černobylio



Gaisras ir sprogimai išties kilo kariniame dalinyje, esančiame netoli Nionoksos kaimelio, Archangelsko srities šiaurinėje dalyje. Čia įrengtas sparnuotųjų ir balistinių raketų variklių bandymų poligonas.

„Telegram“ kanalas „Mash“, remdamasis avarinių tarnybų informacija, pranešė, kad kaimelyje radiacijos lygis padidėjo tris kartus. Bet oficiailiai tokia informacija neigta. „Į atmosferą nepateko jokių kenksmingų medžiagų, radiacinis fonas normalus“, – buvo sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

„Visi nukentėjusieji skubiai pristatyti į gydymo įstaigą, kur jiems buvo suteikta būtina medicinos pagalba“, – pridūriama jame. Tačiau oficialūs ir sovietmečio Kremliaus melagystes apie neva „nedidelį incidetą Černobylio atominėje eletrinėje, kur nukentėjo keli žmonės“ primenantys paneigimai įspūdžio nedarė net vietos gyventojams.

Pranešama, kad Svereodvinsko ir Archangelsko vaistinėse žmonės pradėjo masiškai supirkinėti jodo tabletes, kurios, kaip tikimasi, gali apsaugoti nuo radiacijos padarinių.

Be to, į viešumą pateko kadrai, kaip sužeistuosius pristato į vieną Maskvos ligoninių. Sraigtasparniais atgabenti sužeistieji buvo saugomi kariškių bei medikų, aprūpintų specialiais, nuo radiacijos apsaugotais kostiumais, o netgi greitosios pagalbos automobiliai buvo paskubomis aplipdyti lipnia juosta, taip saugantis galimo radiacijos nuotėkio.



Pripažįsta dar vieną nesėkmę

Galiausiai Rusijos valstybinė atominės energetikos bendrovė „Rosatom“ lakoniškame pranešime pripažino, kad per incidentą žuvo penki šios bendrovės darbuotojai, o dar trys buvo sunkiai sužeisti.

Vien tai, kad atominės energetikos bendrovė pripažįsta apie savo darbuotojų žūtį Rusijos laivyno poligone yra iškalbinga, net jei pranešime skelbiama apie sprogusį „eksperimentinį skysto kuro variklį“, šiuo metu Rusijoje toks tėra vienintelis – jis priklauso Vladimiro Putino viešai išgirtai raketai „Burevestnik“.

Oficialiai pristatyta pernai raketa 9М730 (SSC-X-9 „Skyfall“ pagal NATO klasifikaciją) buvo giriama kaip analogų pasaulyje neturinti raketa, kurios eksperimentis branduolinis variklis jai leidžia skrieti neribotą laiką. Tačiau iš tikrųjų šios raketos bandymai nebuvo tokie sėkmingi, mat per vieną jų vos keliasdešimt kilometrų nuskriejusi raketa krito į vandenį, o raketų poligonas iš Pankovo Naujojoje Žemėje buvo perkeltas į Nionoską, netoli Severodvinsko.

