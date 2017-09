„Atsižvelgėme į tai, kad Europos Sąjungos Taryba rugsėjo 14-ąją dar kartą patvirtino sprendimą iki 2018 metų kovo pratęsti asmenines sankcijas Rusijos ir pietryčių Ukrainos fiziniams ir juridiniams asmenims. Tai mums nebuvo netikėta, turint omenyje Europos Sąjungos šališką požiūrį į vidinį Ukrainos konfliktą ir nenorą sąžiningai vertinti Kijevo režimo veiksmus, kuriais siekiama sukliudyti įgyvendinti Minsko susitarimus“, – per penktadienį surengtą naujienų konferenciją teigė M.Zacharova. „Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šį sąrašą Rusija patvirtino, reaguodama į nedraugiškus ES veiksmus, ir šis sąrašas lieka galioti“, – tvirtino ji.

