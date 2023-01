Apie tariamą Rusijos armijos sėkmę ketvirtadienį kalbėjo Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.

„Priešas neteko 11 tankų, 17 pėstininkų kovos mašinų, tarp jų 4 JAV gamintų „Bradley“, – teigė I. Konašenkovas.

Kovos mašinos „Bradley“ yra naujojo JAV karinės pagalbos paketo Ukrainai dalis, apie kurį Baltieji rūmai paskelbė vos prieš savaitę.

Teigiama, kad Ukrainos ginkuotosioms pajėgoms bus perduota mažiausiai 50 kovos mašinų „Bradley“.

JAV Gynybos departamento atstovas Patas Ryderis antradienį sakė, kad Ukrainos kariuomenė gaus kovos mašinas „Bradley“ per kelias ateinančias savaites.

Russian Defence Ministry Spokesman says they destroyed Bradley IFV, which had not even been transferred to Ukraine yet. pic.twitter.com/vf7wkbNRoG