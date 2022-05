„Sveikinu su pergale, laisve ir sėkme, – pareiškė Hibatullah Akhundzada pristatytas vyras, kreipdamasis į tūkstančius tikinčiųjų Eidgah mečetėje pietiniame Kandaharo mieste, kuris yra laikomas kraštutinių pažiūrų islamistų grupuotės faktiniu valdžios centru. – Sveikinu su šiuo saugumu ir islamo sistema.“

Nors nuo tada, kai valdymą Afganistane pernai rugpjūtį perėmė Talibanas, sprogdinimų skaičius šalyje sumažėjo, per paskutines dvi Ramadano – pasninko mėnesio – savaites, kurios afganams baigėsi šeštadienį, išpuolių padaugėjo, o vos prieš kelias dienas vienoje mečetėje Kabule sprogo bomba.

Per daugiausia religinio pobūdžio išpuolius (kai kurie iš jų buvo surengti grupuotės „Islamo valstybė“), nukreiptus prieš šiitų ir sufijų musulmonų bendruomenių narius, žuvo dešimtys civilių. Vien penktadienį per sprogimą sostinėje žuvo mažiausiai 10 žmonių.

Kaip nurodoma įrašuose socialiniuose tinkluose, H. Akhundzada savo trumpą kalbą pasakė stovėdamas vienoje iš pirmųjų maldininkų eilių Kandahare, tačiau į minią neatsigręžė. Talibano pareigūnai neleido žurnalistams prie jo prieiti, pranešė AFP korespondentas. Per visą dvi valandas trukusį renginį virš mečetės sklandė du sraigtasparniai.

Tai buvo antrasis žinomas jo pasirodymas viešumoje nuo 2016 metų, kai jis perėmė Talibano kontrolę. Spalį jis lankėsi Darul Uloom Hakimiah mečetėje Kandahare, kaip teigiama Talibano socialiniame tinkle skelbtame garso įraše.

