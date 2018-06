BBC Rusijos tarnyba atrinko kelis ryškiausius šio interviu momentus.

– 2014 metais Ukrainoje buvo numuštas MH17 reisu skridęs lėktuvas. Žuvo 290 žmonių. Tarptautinė tyrimo komisija prieš kelias dienas pareiškė, kad lėktuvas buvo numuštas rusų armijos raketų sistema, kad tai buvo Rusijos vilkstinė, atvykusi pas ukrainiečių separatistus Ukrainos rytuose. Yra vaizdo įrašas, yra pokalbiai telefonu ir dešimtys liudininkų. Jūs jau metus laiko kalbate, kad tai netiesa, tačiau praktiškai niekas jūsų žodžiais netiki.

Argi jūs nerizikuojate Rusijos pareiškimų patikimumu? Galbūt po daugelio metų vertėtų iš tikrųjų pripažinti, kad separatistai Ukrainos rytuose panaudojo Rusijos ginkluotę, kad įvykdytų šį siaubingą nusikaltimą?

– Noriu pažymėti, kad abi konfliktuojančios pusės – ir Ukrainos kariuomenė, ir net ukrainiečių nacionalistiniai batalionai, kurie niekam nepaklūsta, išskyrus savo lyderius, ir Donbaso milicija, Donbaso karinės formuotės – naudoja sovietų ir rusų gamybos ginklus. Visi. Tiek viena, tiek kita pusė savo arsenale turi įvairių kompleksų: ir šaunamųjų ginklų, ir aviacijos, ir kovos su aviacija kompleksus. Jie visi yra rusų gamybos.

– Tačiau dabar jau žinoma, kokia tiksliai tai buvo raketa – komplekso „Buk“ raketa. Tai buvo rusų armijos Kurske brigada. Tai jau tiksliai žinoma, tačiau jūs tai neigiate. Argi nevertėtų pripažinti, kad ši raketa tikrai yra rusų gamybos? Argi nevertėtų oficialiai pripažinti, kad Rusija rėmė ginklais separatistus Ukrainos rytuose?

– Jei būsite kantrus ir išklausysite mane iki galo, tai sužinosite mano požiūrį šiuo klausimu, gerai? Taigi, jau sakiau, kad abi pusės naudoja rusų gamybos ginklus, ir Rusijos armijos ginkluotę sudaro lygiai tokios pačios sistemos, apie kurias kalba ekspertai. Lygiai tokios pačios, veikiausiai gamintos buvusioje Sovietų Sąjungoje arba Rusijoje. Tai pirma.

Antra, rusų ekspertams neleidžiama dalyvauti tyrime, į mūsų argumentus neatsižvelgiama. Šioje komisijoje mūsų niekas nenori klausyti. Tačiau Ukraina, kuri yra suinteresuota šio tyrimo rezultatais, prieš šio tyrimo yra prileista. O ji bent jau yra atsakinga už tai, kad pažeisdama Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) taisykles, neuždraudė civilinių orlaivių skrydžių konflikto zonoje...

– Tačiau kokie yra Olandijos, Australijos ar Malaizijos motyvai versti kaltę Rusijai, jei tai buvo ne rusų raketa, priklausiusi Rusijos ginkluotosioms pajėgoms?

– Ne, mes mąstome ne taip. Mūsų požiūris kitoks. Jūs dabar išvardijote šalis, kurios esą mano, kad tai buvo Rusijos raketa ir kad Rusija yra susijusi su šia siaubinga tragedija. Turiu jus nuvilti ir nuliūdinti. Visai neseniai oficialūs Malaizijos asmenys pareiškė, kad jie nemato Rusijos vaidmens šiuose siaubinguose ir tragiškuose įvykiuose, kad jie neturi įrodymų, jog Rusija prie to prisidėjo.

– Daugelis žmonių netiki rusų argumentais, nes prieš daug metų Kryme jūs sakėte, kad garsieji „žalieji žmogeliukai“ – kovotojai žaliomis uniformomis be skiriamųjų ženklų – buvo vietos savigynos pajėgos. Tačiau po kurio laiko staiga paaiškėjo, kad tai iš tikrųjų buvo rusų kariai. Po šito jūs daug kartų pripažinote, kad tai buvo Rusijos armijos atstovai, nors anksčiau tai neigėte. Kodėl jumis reikėtų tikėti šį kartą?

– Ten visada buvo Rusijos armijos karių. Aš noriu, kad kai kurių dalykų jūs nekartotumėte mechaniškai, o realiai įsigilintumėte, kas ten vyko. Kryme visada buvo Rusijos armijos karių. Ten buvo mūsų karinis kontingentas.

(...) Sekundę, leiskite man pasakyti. Jūs norite visą laiką uždavinėti klausimus ar norite išgirsti mano atsakymus?

Pirma, ką mes darėme, kai prasidėjo įvykiai Ukrainoje... Kas tai per įvykiai? Aš dabar pasakysiu, o jūs atsakysite, taip arba ne. Tai ginkluotas nekonstitucinis perversmas ir valdžios užgrobimas. Taip ar ne? Galite man atsakyti?

Brilliant and utterly gripping interview with Putin by Austrian TV presenter Armin Wolf. Even the official Kremlin transcript crackles with Putin's frustration at the forensic questioninghttps://t.co/7fHIHPLhFE pic.twitter.com/UldNlF3EYn

— Stuart Millar (@stuartmillar159) June 5, 2018