Rusija oficialiai uždraudė šią krikščionišką denominaciją ir paskelbė ją išpažįstančias grupes ekstremistų organizacijomis. Beveik 100 Jehovos liudytojų šalyje pateikti kaltinimai, o 25 iš jų uždaryti į areštinę ir laukia teismo. Žmogaus teisių aktyvistai praėjusią savaitę atkreipė V. Putino dėmesį į Jehovos liudytojų persekiojimą, o šis pavadino kaltinimus ekstremizmu „nesąmone“ ir pažadėjo ištirti šiuo metu nagrinėjamas bylas. Vėliau pirmadienį jo žodžius pareiškime citavo Kremlius. Iki uždraudimo Jehovos liudytojų pasaulinė būstinė teigė, kad Rusijoje yra 170 tūkst. jų sekėjų. Išpažinti šią denominaciją šalyje buvo uždrausta augant Rusijos Ortodoksų Bažnyčios įtakai. Rusijoje stačiatikybė tapo iš esmės valstybine religija.

