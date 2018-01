„Aš apie tai išvis negalvoju todėl, kad, jei apie tai pradėti galvoti, atsiprašysiu už kvailą išsireiškimą, žiaunos išsipūs. Tiesiog, reikia dirbti taip, kaip priklauso“, – susitikime su 50-metį švenčiančios televizijos naujienų laidos „Vremia“ (Laikas) darbuotojais pirmadienį kalbėjo V. Putinas. Jis pareiškė, jog užimdamas Rusijos prezidento pareigas stengiasi būti „kažkiek neviešu asmeniu“, tačiau nepatogumo dėl to nejaučia. Tuo pačiu V. Putinas pabrėžė, jog siekia maksimaliai įvykdyti užsibrėžtus tikslus ir nori apie tai išgirsti žiniose.

